- Regele Leu este mai mult decat o animatie realizata de studiourile Disney. Dupa ce a avut premiera mondiala, realizatorii sai explica ce tehnici au folosit pentru a ajunge la o asemenea apropiere de natural. De maine, filmul este si in cinematografele din Romania. Regizorul Jon Favreau a dezvaluit secretul…

- Beyonce (37 de ani) a prezentat in premiera videoclipul piesei „Spirit“, inclusa pe coloana sonora a filmului live-action „The Lion King/Regele leu“, in care cantareata americana isi imprumuta vocea pentru personajul Nala. Vedeta a facut dezvaluiri emotionante despre pelicula ce va avea premiera in…

- Beyonce a lansat videoclipul piesei „SPIRIT”, inclusa pe coloana sonora a filmului „The Lion King”. Cantareata americana asigura vocea personajului Nala in cea mai noua pelicula produsa de Disney. „The Lion King” („Regele leu”) poarta semnatura regizorului Jon Favreau si este un spectaculos film de…

- Beyonce a a prezentat in premiera videoclipul melodiei ”Spirit”, inclusa pe coloana sonora a versiunii live-action ”The Lion King”, produsa de Disney, informeaza miercuri Press Association. Cantareata si actrita americana, care isi imprumuta vocea personajului Nala din noua pelicula Disney, a prezentat…

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au intalnit, luni, cu Beyonce și Jay-Z la premiera europeana a filmului The Lion King. Aceasta este prima intalnire publica dintre ducesa de Sussex și artista americana. Zeci de staruri, printre care Pharrell Williams, Seth Rogen și Sir Elton John, au fost prezente pe…

- Angelina Jolie revine pe marile ecrane, acceptand sa interpreteze pentru a doua oara rolul vrajitoarei Maleficent, in continuarea poveștii Disney din anul 2014. Actrița care a lipsit de pe marile ecrane dupa divorțul de Brad Pitt apare in noul trailer al filmului produs de Disney, "Maleficent - Mistress…

- Noul sequel al francizei horror 'Annabelle' si comedia muzicala 'Yesterday', bazata pe cantecele formatiei The Beatles, sunt principalele premiere din acest sfarsit de saptamana care vor rivaliza cu o relansare pe marile ecrane, intr-un nou metraj, a blockbuster-ului 'Avengers: Endgame',…

- Sfarsitul acestei saptamani aduce opt noi productii in atentia cinefililor americani, dintre care cinci vor avea acoperire nationala in cinematografele din SUA si Canada, iar trei vor avea lansari limitate ca numar de cinematografe. Comedia romantica "Long Shot", in regia lui Jonathan Levine, ii are…