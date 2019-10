Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua saptamani de suprematie in cinematografele nord-americane, 'Joker' se infrunta in acest weekend cu o continuare (sequel) a filmului 'Maleficent' din 2014, in care Angelina Jolie conduce o distributie de exceptie, relateaza vineri EFE. In regia lui Joachim Ronning…

- Thrillerul de science-fiction "Gemini Man", cu Will Smith in rolul principal, o noua versiune animata a filmului "The Addams Family", "Gisaengchung", filmul sud-coreean laureat cu Palme d'Or la Cannes, comedia "Jexi" si comedia cu accente horror "Little Monster" sunt principalele premiere din cinematografele…

- Filmul de animatie ''Abominable'', pelicula biografica ''Judy'' si comedia ''The Day Shall Come'' sunt principalele noutati de pe afisele cinematografelor nord-americane in acest sfarsit de saptamana, potrivit site-ului de specialitate imdb.com.…

- Guvernatorul Bancii centrale iraniene Abdolnasser Hemmati a afirmat vineri ca noile sanctiuni americane impuse institutiei pe care o conduce demonstreaza ca Washingtonul nu detine nicio parghie de control asupra Teheranului, conform agentiei oficiale de presa Irna, transmite AFP. Statele Unite au inasprit…

- Iubitorii de film din Statele Unite vor avea de ales incepand din acest weekend intre sapte noi titluri care vor fi lansate vineri si care, cu exceptia unui documentar, au ca numitor comun genul drama, intre altele. The Goldfinch (drama, 2019), spune povestea unui baiat din New York…

- ''[email protected] Caen'', o comedie romantica despre diferitele strategii de a gasi perechea potrivita, avandu-i drept protagonisti pe actorii mexicani Omar Chaparro si Martha Higareda, aduce mult umor vineri pe marile ecrane nord-americane, relateaza EFE. Filmul are la baza o idee a actritei…

- "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", primul lungmetraj derivat (spin-off) din celebra saga de actiune dedicata curselor de masini, aduce multa adrenalina dar si hohote de ras in salile de cinematograf din Statele Unite, fiind cea mai reprezentativa premiera cinematografica a acestui sfarsit de…