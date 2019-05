Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul Constanta a cucerit in premiera Cupa Romaniei la fotbal, in urma victoriei obtinute in fata echipei Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), dupa prelungiri, in finala jucata sambata seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor…

- La zece ani de la înființare, FC Viitorul a reușit sa câștige în premiera Cupa României. Echipa lui Gheorghe Hagi a învins-o în finala pe Astra Giurgiu, scor 2-1 dupa prelungiri. Condusa cu 1-0 la pauza, dupa o execuție de excepție din lovitura libera a lui Alibec,…

- Finala Cupei Romaniei din ediția 2018/2019 se va disputa sambata, 25 mai, de la ora 20:00, intre Astra Giurgiu și FC Viitorul. Partida dintre cele doua va avea loc pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiești.

- FC Viitorul da, sambata, ultima batalie a stagiunii, una foarte importanta de altfel. Avand asigurata calificarea in cupele europene, formatia constanteana se pregateste sa-si treaca in palmares, in premiera, un trofeu de calibru: Cupa Romaniei. Doua echipe care nu au contat, anul acesta, in lupta pentru…

- ASTRA VIITORUL. Radu Petrescu va arbitra finala Cupei Romaniei, care va avea loc, sambata, la Ploiesti, de la ora 20:00.Radu Petrescu va fi ajutat de Mircea Orbulet si Marius Nicoara. Rezerva va fi Andrei Chivulete, iar observatori Augustus Constantin si Octavian Goga.ASTRA VIITORUL, finala din Cupa…

- FC Viitorul Constanta a terminat pe locul al treilea in Liga I de fotbal dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (0-1), sambata, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, intr-un meci din etapa a 10-a, ultima, a fazei play-off.

- Comitetul Executiv al FRF, întrunit miercuri, a decis ca finala Cupei României, sezonul 2018-2019, se va disputa pe data de 25 mai, la Ploiesti, pe arena “Ilie Oana”. Ora de începere a partidei va fi anuntata ulterior, transmite News.ro.În deschiderea finalei…

- Finala Cupei Romaniei se va disputa pe stadionul „Ilie Oana" din Ploiești, pe 25 mai. Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi ca Ploieștiul va fi gazda ultimului act din Cupa Romaniei, pentru a doua oara in ultimele 3 sezoane. In 2017, FC Voluntari s-a impus pe arena „Ilie Oana" in fața celor…