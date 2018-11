Premiera: Statul roman, condamnat pentru ca nu a protejat o femeie batuta

Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de promovare organizat de distribuitorul Transilvania Film își propune sa ajunga în peste 50 de orașe, în special în cele unde exista multiplex sau alta sala de cinema, astfel încât mult-așteptatul film sa poata fi vazut de cât mai mulți spectatori.…

- O jurista din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a fost agresata marti, 2 octombrie, la scurt timp dupa ce a parasit Tribunalul Vaslui de catre o femeie a carei copii au fost scosi din familie in baza unei ordonante presedintiale.

- Gregorian Bivolaru are inca ”pile” la CEDO. Liderul spiritual al Miscarii de Integrare in Absolut a reusit sa mai faca rost de un ban de la statul roman. Ieri, judecatorii de la Strasbourg au hotarat ca lui Bivolaru i-a fost incalcat dreptul la o judecata intr-un termen rezonabil. Astfel ca, statul…

- Comisia Europeana a avertizat din nou Romania in legatura cu deficitul excesiv, tara noastra fiind la a doua atentionare de acest fel, anunta deputatul USR Claudiu Nasui. "Romania este intr-o masina care merge cu 170 km/h, nu stim daca functioneaza franele, familia noastra este in masina si…

- Un incident teribil s-a petrecut intr-o gradinița din Bistrița la sfarșitul saptamanii trecute. O femeie a sfos snopita de tatal copilului ei chiar in timpul ședinței cu parintii, organizata cu ocazia deschiderii noului an scolar. Revoltator e ca nimeni dintre cei prezenți la scenele violente nu a intervenit.…

- Metroul pana la Otopeni va primi finantare europeana. Un anunt in acest sens a venit joi din partea Ministerului condus de Lucian Sova. Concret, Ministerul Transporturilor a dat de veste: “Comisia Europeana a anuntat Ministerul Transporturilor ca va finanta proiectul legaturii de metrou cu Aeroportul…

- Femeia, care a lucrat pentru o familie in Bucuresti, si a primit decizia de expulzare din partea Inspectoratului General pentru Imigrari, a contestat la inceputul acestui an la Curtea Constitutionala prevederea legala potrivit careia strainilor din afara UE intrati in tara pentru a lucra li se prelungeste…

- Un barbat de 40 ani a fost retinut si condus la Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati in vederea executarii pedeapsei la care fusese condamnat de catre Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti pentru comiterea unor infractiuni la regimul rutier.