PREMIERA | Sean Norvis ft. MC Steliano lanseaza single-ul si videoclipul “Suga Suga High”

- „Bank Machine” este al doilea single lansat in urma tragicului accident din luna decembrie. Un mix eclectic de genuri muzicale, “Bank Machine” vine insotita de un videoclip filmat de Anca in Macau, in timpul rezidentei sale de la Sands Casino. Piesa, inclusa deja pe albumul eponim lansat de Anca exclusiv…

- “Why aren’t you scared of me?Why do you care for me?” Acestea sunt versurile cu care incepe noua piesa, “bury a friend”, lansata de artista emo-pop cu inclinatii muzicale horror, Billie Eilish. Single-ul “bury a friend” este noua piesa semnata Billie Eilish, care continua seria de intrebari profunde…

- Expertii de la Ostereo au analizat fiecare cantec de Craciun care s-a aflat in ultimii 50 de ani pe primul loc in topuri, in incercarea de a descoperi „formula pentru single-ul perfect“ pentru perioada Sarbatorilor de Iarna.

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, revine cu single-ul „Splashin”, piesa care va anima atmosfera cluburilor in perioada sarbatorilor de iarna si nu numai. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada, Rich…

- Proiectul Carla’s Dreams a intrat in faza nocturna. Aceasta faza denumita „Nocturn” va cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un sir de testimoniale explicative, dar si alte material, inclusiv muzicale.

- Interpreta SEYA iși surprinde fanii cu o noua piesa intitulata „No se”. Noua piesa este in colaborare cu Dj Marvio, iar coregrafia aparține lui Daria Moroz. Iar asta nu e tot interpreta SEYA a participat, la 30 septembrie curent, la decernarea premiilor muzicale de catre Russian MUSICBox TV, la Moscova…

- Artistul de origine turca, Serkan, lanseaza alaturi de Veo o noua piesa cu videoclip, „Guzel”. Cu versuri in limba turca si engleza, single-ul este compus de catre cei doi artisti impreuna cu Cristian Pistol. „Guzel” („Frumoaso” in limba turca) este o piesa cu influente orientale care iti ofera o stare…

- Piesa „Wintertime”, lansata de Norah Jones in colaborare cu Jeff & Spencer Tweedy, reprezinta cea de-a patra lansare a artistei, din ultimele luni, care vine ca un ajutor pentru fani, pentru a intampina in mod adecvat venirea iernii. Single-ul este scris si interpretat de Norah Jones (voce si pian),…