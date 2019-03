Stiri pe aceeasi tema

- “Este un protest de solidaritate pentru ca, asemeni lui Ștefan Mandachi, și noi suntem nemulțumiți de lipsa de interes a autoritaților fața de construcția de autostrazi in Romania. Noi vrem autostrada Ploiești - Brașov, despre care se vorbește de atata vreme, dar nu se face nimic!”, se menționeaza in…

