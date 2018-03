Premiera! Romanii au inventat un parizer care inlocuieste complet aditivul cancerigen!

Stiri pe aceeasi tema

- Patru profesori de la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati au inventat parizerul fara adaos de nitrit. Alimentul facut cu carne de porc si srot de catina a fost premiat deoarece in compozita sa nu se mai gaseste azotitul de sodiu, un aditiv cancerigen utilizat in industria carnii.

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana pe 6 aprilie, pe fluviul Dunarea atat pe sectorul aval Calafat – Oltenita, cat si pe sectorul Cernavoda – Galati si in Delta Dunarii, informeaza Agerpres. Conform Institutul ...

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pâna pe 6 aprilie, pe fluviul Dunarea atât pe sectorul aval Calafat - Oltenita, cât si pe sectorul Cernavoda - Galati si în Delta Dunarii.

- Peste 2.900 de hectare de padure inundate de fluviul Dunarea Autoritatile din Giurgiu sunt în alerta, dupa ce Dunarea a inundat peste 2.900 hectare de padure. Nivelul fluviului este în crestere în sectiunea port Giurgiu, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a…

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu, valabila pâna în data de 31 martie, care vizeaza creșteri importante de debite și posibila depașire a cotelor de aparare, trei județe fiind vizate de posibile inundații. Codul portocaliu, emis de hidrologi, este valabil…

- Nivelul Dunarii a atins, duminica, la Galati, cota de 563 centimetri, cu opt centimetri mai mult decat sambata, depasind cu trei centimetri cota de atentie, transmite Agerpres. Potrivit sefului Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati, Dorian Dumitru, hidrologii ...

- Una dintre ”materiile” obligatorii pentru studentii Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii ”Dunarea de Jos” din Galati este sahul. Disciplina nu este studiata doar de cei 135 de studenti, ci si de profesori din toata tara care simt nevoia sa se recalifice.

- Toti jurnalistii care au venit astazi la Salonul International de Automobile Bucuresti au asteptat sa se intample asta! Noul Volkswagen Touareg a debutat in premiera europeana in capitala Romaniei, in aceasta seara, la doar cateva ore de la premiera sa mondiala organizata in orasul Beijing.

- Natalia Intotero, noul ministru pentru Romanii de Pretutindeni, s-a aflat, astazi, intr-o vizita la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara. Aici, Natalia Intotero s-a intalnit cu consulii din Timișoara, dar și cu reprezentanți ai studenților, pentru a le asculta problemele.…

- Studentii straini care invata la USAB Timisoara s-au aflat, miercuri, in atentia ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Oficialul s-a intalnit cu aceștia la sediul universitatii timisorene, dar si cu reprezentantii consulatelor si consulatelor onorifice din orasul de…

- O premiera binevenita in educația romaneasca a prins contur la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galați. Sportul minții, șahul, a devenit specializare de sine statatoare, pentru prima data la o universitate din Romania....

- Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati invita galatenii, in anul Centenarului Marii Uniri si cu ocazia celebrarii a 70 de ani de invatamant universitar la Galati, la inaugurarea expozitiei de fotografie cu ilustrarea monumentului "Aparatorii Galatiului", conceputa de Costel Gheorghiu, cunoscut si…

- Societatea Studentilor Medicinisti Galati (SSMG) organizeaza pentru cea de-a VIII-a oara un eveniment ce va reuni personalitati remarcabile din domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice. Este vorba despre evenimentul "GalMed - Congresul National cu participare internationala", care este…

- De cateva zile, istoricul, publicistul, universitarul Constantin Gh. Marinescu a intrat in randul nonagenarilor. L-au sarbatorit cei de la Galați (județul de baștina), apoi cei de la Universitatea „Apollonia” din Iași, iar in a treia runda, un grup restrans din care am fost onorat sa fac parte. O carte…

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- VIITORUL THALEI SUNA BINE … Miercuri, 21 martie, de la ora 18,30, barladenii sunt invitati la spectacolul „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, spectacol de licenta al anului III, actorie, clasa Lector univ. dr. Florin Toma, Asistent univ. dr. Radu Andrei Horghidan, Facultatea de Arte din cadrul…

- Editia cu numarul XIV a Programului Rabla a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia \\\\\\\'Rabla Plus\\\\\\\' va incepe in cursul saptamanii viitoare.

- Mihai Susma este profesor de chitara la Scoala de Arte din Galati, dar activeaza si intr-o formatie care abordeaza mai multe genuri muzicale. A cantat de-a lungul anilor cu nume celebre din muzica romaneasca, printre care si Berti Barbera, iar in prezent coordoneaza trupa de copii a Centrului Cultural…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures a anuntat, miercuri, ca introduce, in premiera, un program de pregatire sportiva pentru candidatii la Medicina Militara din cadrul Facultatii de Medicina. Potrivit unui comunicat de presa al UMF Targu Mures, pentru anul universitar 2018-2019…

- Editura "Dunarea de Jos" a Centrului Cultural galatean ofera publicului un cadou mai special de Ziua Femeii. Este vorba despre un cadou - omagiu, una dintre cele mai recente aparitii editoriale, volumul "Arta galateana feminina" semnat de Corneliu Stoica. Volumul este o mini-enciclopedie a galatencelor…

- Tanarul regizor Horia Suru propune, in premiera nationala, un text foarte nou, care a avut premiera in 2015 la Londra, si iata ca in 2018 ajunge si in Romania, pus in scena la Teatrul Regina Maria din Oradea. Textul este scris de Nicola Wilson, iar piesa „Noduri și placi” a fost tradusa din…

- Romanii traiesc intr-o societate corupta, a afirmat astazi la Iasi, presedintele Societatii Academice din Romania, Alina Mungiu Pippidi, in cadrul conferintei „In cautarea bunei guvernari. Cum au scapat alte tari de coruptie”. Conferinta a fost gazduita de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. Decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila și s-a publicat, vineri, in Monitorul Oficial.…

- Sfintii Cuviosi Parinti straromani Ioan Casian si Gherman, care au vietuit pe meleagurile Scythiei Minor in secolul al IV-lea, sunt praznuiti in chip cu totul special in Arhiepiscopia Dunarii de Jos. O particica din mosatele lor se afla intr-o biserica din Galati.

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in fața monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Alba Iulia, dar și in București si in alte orase, precum Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Ploiesti,…

- Lansarea va avea loc vineri, 23 februarie, de la ora 12,00. in Sala Artelor (la mansarda) de la Centrul Cultural „Dunarea de Jos”, in prezenta autorilor cartii si a reprezentantilor Directiei Patrimoniu Imaterial, din cadrul Institutului National al Patrimoniului Bucuresti.

- Astazi va fi lansat, la Focșani, un proiect finanțat din fonduri europene dedicat antreprenorilor din Vrancea. Seminarul de informare despre beneficiile acordate prin acest proiect pentru antreprenorii din județ va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice. Proiectul „DREAM - Dezvoltare…

- Asta-vara, un grup de iubitori de film, teatru, internet, grafica și povești incepea lucrul la primul serial romanesc difuzat exclusiv online și numit simplu, dar sugestiv, Casting. Patru actrițe in cautare de roluri, alergand de la o audiție la alta, decid ca trebuie sa faca ceva cu viețile lor.…

- Un barbat din Galati care a fost mușcat de un caine comunitar intr-o statie de autobuz va fi despagubit de primarie. Judecatorii au decis sa-i acorde 4.300 de euro, dupa ce omul a ramas cu o infirmitate.

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie.

- „Romanii au talent“ revine cu sezonul 8, vinerea aceasta, de la ora 20.30. Pro TV ofera imagini in premiera din prima editie, cu un moment impresionant de pole dance, pus in scena de cuplu carismatic. Tot vineri, sosia lui Bono de la U2 urca pe scena talentelor.

- Organizatia Municipala a PNL Galati are un nou membru. Este vorba de Stefan Balta, prorector al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati. "PNL Galati face un nou pas in directia reformarii si improspatarii clasei politice, Stefan Balta fiind cunoscut ca o personalitate puternica, un model de profesionalism,…

- Daca in ultimele doua meciuri, "casa" iesenilor s-a numit sala Dunarea din Galati, astazi iesenii se muta in Capitala pentru a intalni campioana tarii, Universitatea BT Cluj, care ocupa si acum locul I in sezonul regulat cu 29 de puncte din 16 meciuri. Meciul cu elevii lui Dan Silvasan, ar fi fost…

- Horia Adrian, executiv roman cu peste 18 ani de experienta de management in cadrul grupului LafargeHolcim, il inlocuieste de la 1 februarie pe Sofiane Benmaghnia in pozitia de Country CEO Holcim Romania, urmand sa prea in paralel si rolul de Market Head LafargeHolcim pentru Europa emergenta.…

- Pasionatii de munte s-au intalnit luni in Aula Magna din cadrul Facultații de Științe Economice pentru a asista la proiectiile primei zile din cadrul galei „Expeditia – Chemare in necunoscut”, eveniment organizat de Clubul de Speologie Cristal impreuna cu Universitatea din Oradea și Agentia de Management…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata, astazi, la 25 ianuarie 2018. S-a nascut la 18 august 1916, in Bucuresti. In 1937 a devenit licentiat in istorie la Sorbona, iar in 1940 si-a luat doctoratul in drept la Paris. In 1987 a obtinut Diploma Institutului National de Limbi si Civilizatii Orientale…

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii și profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse și stagii de specializare la universitațile din țara. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de Guvern și are scopul de a promova și proteja dreptul romanilor de a studia in limba materna. Elevii de etnie romana…

- Istoricul si filozoful Neagu Djuvara a murit, miercuri, la varsta de 101 ani, potrivit TVR. UPDATE 15.55: “A ramas un om senin, foarte ușor de caștigat și de avut cu el o relație. A avut o experiența de viața foarte aparte”, a spus istoricul Stelian Tanase despre Djuvara intr-un interviu pentru Digi24…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- S-a incins hora și in alte orașe din țara! Unirea Principatelor a fost motiv de sarbatoare de la Galați pana la Deva. Oamenii au desfașurat un tricolor uriaș. Au alergat pentru o unire simbolica sau au realizat o harta umana a țarii. N-au lipsit nici cantecele patriotice.

- Miercuri, aproximativ 600 de persoane au participat la Galati la manifestarile dedicate Zilei Unirii Principatelor, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, unde la final s-au prins in Hora Unirii, membrii platformei Actiunea 2012 desfasurand un steag tricolor de 50 metri lungime pentru a transmite un mesaj…

- Cu spectrul infrangerii groaznice suferita saptamana trecuta in fief-ul provizoriu al baschetului iesean (sala "Dunarea" din Galati), partida cu Steaua disputata tot acolo a fost privita cu ochi tematori. Fata de acel "-57" cu CSM CSU Oradea, elevii antrenorilor Yannis Tsirogiannis si Costel Pintilie…

- Dintre cele sase romance care s-au aflat pe tabloul principal, patru s-au si calificat in turul II. Prima dintre ele va evolua miercuri, insa, in afara de ea, vor intra in turneu si perechile de dublu.

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Doua lucrari de exceptie al marelui inginer roman, aflate la Dunarea de Jos, se naruie sub ochii autoritatilor, desi sunt catalogate drept monumente istorice de importanta nationala. In ciuda valorii lor deosebite, Pescariile Statului din Galati si Docurile din Braila sunt lasate sa se darame, parca…

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion în aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii în noul an în pietele centrale din Galati, Sibiu, Cluj-Napoca, Ploiesti,

- Blocul cu 44 de apartamente care va intra in renovare este situat in cartierul Micro 18 din Galati. Suma primita este de peste 525.000 de lei, bani cu care se va face izolatia termica exterioara, hidroizolatia, se vor inlocui ferestrele cu geamuri termopan si se va inlocui liftul.