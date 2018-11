Stiri pe aceeasi tema

- Harvard Crimson, cel mai vechi ziar universitar american, a anuntat pe site-ul sau numirea afro-americanei Kristine Guillaume, in varsta de 20 de ani, in postul de presedinta a ziarului, relateaza luni AFP. Este vorba de o mica victorie pentru diversitate in mass-media americane: ziarul prestigioasei…

- Documentarul 'Amazing Grace', inregistrat in timpul unui concert gospel al legendarei cantarete americane Aretha Franklin, va fi lansat saptamana viitoare la New York, dupa 46 de ani de la turnarea sa, relateaza mass-media americane citate marti de EFE. Premiera, care pune capat…

- Paginademedia.ro a intrebat TVR despre situatia Emmei Zeicescu la postul public la aproape trei saptamani dupa ce jurnalista a fost pusa sub invinuire, dupa ce ea si Claudiu Popa, jurnalist la Realitatea TV au fost prinsi, in vara, cu doua tigari cu cannabis. Tot acum trei saptamani, Emma Zeicescu a…

- Batranii satelor considerau Luna Plina Luna implinirilor de orice fel. Se spunea ca, acum, oamenilor totul trebuie sa le mearga in plin. Țaranii spuneau ca e bine sa semene legumele ce se dezvolta in subsol, cele care trebuie sa se ”implineasca”. Luna Plina se considera timp favorabil pentru semanatul…

- Postul american de televiziune CNN relateaza ca autoritațile de la Riad se pregatesc sa confirme ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit in timpul unui interogatoriu scapat de sub control in consulatul saudit din Istanbul. Operatiunea s-ar fi desfasurat fara autorizatiile ...

- Antonio Conceicao are postul asigurat la CFR Cluj, chiar daca ardelenii se pregatesc de schimbari serioase in staff-ul sportiv. Daniel Stanciu a declarat ca este la un pas sa semneze cu ardelenii, dar nu se pune problema ca portughezul sa fie inlaturat.

- Autoritatea de reglementare a pieței de capital din SUA (Securities and Exchange Commission - SEC) l-a acuzat pe Elon Musk de frauda pentru publicarea unui mesaj pe rețeaua de socializare Twitter cu privire la intenția de a scoate Tesla de pe bursa. Decizia a fost luata dupa ce SEC a ajuns la concluzia…

- Lupte crancene pe Ordonanța privind amnistia și grațierea - postul de ministru al Justiției al lui Tudorel Toader depinde de semnatura pe OUG. Surse politice au declarat pentru HotNews ca Liviu Dragnea face presiuni ca Toader sa-și puna semnatura pe document, lucru pe care, in acest moment, ministrul…