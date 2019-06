Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Universitatii Politehnica Timisoara, formata din prof.univ.dr.ing. Marius Otesteanu, prorector, si prof.univ.dr. Daniel Dejica-Cartis, decanul Facultatii de Stiinte ale Comunicarii, s-a aflat, la sfarsitul lunii mai, in China, la invitatia Universitatii Dianzi din Hangzhou (HDU). Colaborarea…

- In saptamana 20-24 mai, Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava (USV) organizeaza o serie de activitati cu studentii masteranzi si doctoranzi ai Facultatii de Litere si Stiinte ale Comunicarii, avand ca invitat si moderator pe profesor universitar Maria Papadima, aflata intr-o misiune ...

- In aceasta saptamana se organizeaza la Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava o serie de activitati cu studentii masteranzi si doctoranzi ai Facultatii de Litere si Stiinte ale Comunicarii, avand ca invitat si moderator pe profesor universitar Maria Papadima, aflata intr-o misiune de ...

- Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava va gazdui, in perioada 10-11 mai 2019, a treia editie a manifestarii "Printemps de l'innovation du francais", sub titlul "Nouvelles pratiques de classe et enseignement du francais", cu scopul de a facilita interactiunea intre generatii, intre organizatii,…

- studentii Universitatii din Craiova In data de 17 aprilie 2019, la invitatia Universitatii din Craiova, reprezentantii Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intrerprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), si ai CEC Bank, au prezentat potentialilor beneficiari, studentii, pachetul de oportunitati…

- Concursurile naționale organizate de Universitatea Politehnica Timișoara cu ocazia evenimentului „Politehnica – un pas spre viitorul tau” se bucura de o popularitate tot mai mare in randul elevilor de liceu care, in acest an, s-au inscris intr-un numar record, de circa 1500, aproape cat o admitere.…

- Studenții Universitații din Craiova (Facultatea de Automatica, Calculatoare și Electronica, Facultatea de Științe) vor participa la CatalystsCoding Contest (CCC), concursul internațional de programare organizat de firma austriaca Catalysts Software. Anul acesta CCC va avea loc pe 22 martie 2019 in ...

- La doar 21 de ani, Marta Comnoiu, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a ales sa devina mama de imprumut pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov.