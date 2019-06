Premieră pentru sectorul bancar. Prima emisiune de obligațiuni ipotecare va fi listată la BVB Prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania lansata de Alpha Bank va fi listata pe 26 iunie 2019 la Bursa de Valori din Bucuresti, potrivit unui anunt al bancii. Alpha Bank România a anunţat pe 14 mai că a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în valoare de 200 de milioane de euro, o premieră pentru sectorul bancar din România. Conform comunicatului băncii, obligaţiunile emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă, sunt garantate cu credite ipotecare de foarte bună calitate şi au… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania lansata de Alpha Bank va fi listata pe 26 iunie 2019 la Bursa de Valori din Bucuresti, potrivit unui anunt al bancii. Alpha Bank Romania a anuntat pe 14 mai ca a realizat cu succes prima emisiune de obligatiuni ipotecare, in valoare de 200 de milioane…

- Prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania lansata de Alpha Bank va fi listata pe 26 iunie 2019 la Bursa de Valori din Bucuresti, potrivit unui anunt al bancii. Alpha Bank România a anunţat pe 14 mai că a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în…

- Un accident in lanț s-a produs sambata seara, in București, langa Bursa de Valori. Sunt cel puțin 4 victime, care au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs intr-o intersecție, in apropiere de sediul Bursei de Valori din București, informeaza Observator.tv.Citește și: Noi detalii…

- Alpha Bank Romania a lansat cu succes a primei emisiune de obligatiuni ipotecare, in valoare de 200 milioane euro, o premiera pentru sectorul bancar din Romania. Titlurile vor fi listate pe Bursa de Valori Bucuresti.

- Obligatiunile emise pe o perioada de 5 ani, cu dobanda variabila, sunt garantate cu credite ipotecare de foarte buna calitate si au obtinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody's. Atat investitorii institutionali locali, cat si cei internationali precum IFC si BERD au manifestat un interes…

- Alpha Bank Romania anunța realizarea cu succes a primei emisiuni de obligațiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, o premiera pentru sectorul bancar din România. Acesta reprezinta un moment de referința atât pentru Alpha Bank Romania, cât și pentru piața româneasca…

- Alpha Bank Romania a lansat primul program de obligațiuni ipotecare din Romania, in valoare de 1 miliard euro, prima emisiune de obligațiuni ipotecare din cadrul programului, cu o limita de 200 milioane euro, urmand a avea loc in viitorul apropiat, informeaza banca, conform Mediafax.Sergiu…

- Alpha Bank Romania a lansat primul program de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1 miliard euro. Prima emisiune de obligațiuni ipotecare din cadrul programului, cu o limita de 200 milioane euro va avea loc în viitorul apropiat. Obligatiunile ipotecare reprezinta o solutie…