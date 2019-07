Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va renegocia Acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie, i-a transmis, joi seara, Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, lui Boris Johnson, noul premier britanic, in timp ce negociatorul UE, Michel Barnier, a catalogat "inacceptabila" pozitia Londrei,…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara a invoca „niciun fel de scuze”, a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin...

- Astazi are loc schimbarea de garda in Downing Street 10. Theresa May ii preda postul de premier excentricului politician conservator Boris Johnson. May și-a facut deja bagajele, iar coletul cel mai prețios cu care a plecat din Downing Street este cutia cu faimoasele ei bijuterii.

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marti lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, si va deveni astfel prim-ministru, inlocuind-o pe Theresa May, a anuntat formatiunea politica, relateaza agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . El l-a invins pe…

- Fostul primar al Londrei a salutat vineri, la un miting de campanie, la Darlington, diversitatea capitalei, dar a apreciat ca unele comunitati nu fac destul sa se integreze in societate. "Cred ca povestea comunitatilor care au venit la Londra si traiesc la Londra este extraordinara. Valuri au venit…

- Politia londoneza s-a deplasat vineri la domiciliul lui Boris Johnson, favorit in cursa pentru succesiunea premierului britanic Theresa May, dupa ce a primit un apel privind o cearta conjugala zgomotoasa, au relatat media, preluate de AFP, potrivit agerpres.ro.Conform cotidianului The Guardian,…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…