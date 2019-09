Premieră pentru Arabia Saudită. Regatul anunţă că va emite vize turistice Anuntul survine la doua saptamani de la atacurile devastatoare cu drone impotriva mai multor infrastructuri petroliere saudite, imputate de Riad si Washington Iranului si care au zguduit pietele energetice globale. Dezvoltarea turismului este una din directiile principale ale programul de reforme 'Vision 2030' al printului mostenitor Mohammed bin Salman, care isi propune sa pregateasca cea mai mare economie araba pentru o era post-petroliera. ,,Deschiderea Arabiei Saudite pentru turistii internationali este un moment istoric pentru tara noastra'', a declarat Ahmed al-Khateeb, directorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

