Premiera: Obiceiuri si traditii romanesti prezentate de vedete. Deea Dee va prezinta Jocul Ursului de Anul Nou!

- Pe DN1, traficul se desfasoara intens spre munte, formandu-se coloane de mașini, care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, informeaza sambata Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Meniu sanatos de Craciun, recomandat de antrenoarea de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen Celebra antrenoare de Kangoo Jumps a pregatit pentru familia ei urmatorul meniu, ce poate reprezenta sursa de inspirație pentru oricine. „Am ales preparate ușoare, dar interesante și cu gust. Meniul Kangoo Jumps ar…

- Mai e puțin pana la Anul Nou, iar in piețele din Cluj-Napoca se gasesc la tot pasul artificii și petarde. Se vand chiar și intr-un local fast-food sau in garaje particulare, transformate ad-hoc in puncte de comercializare.

- Sunt multe tradiții și superstiții de Anul Nou, iar mulți romani le respecta cu sfințenie. De exemplu, se știe ca e bine sa mananci pește, ca sa te strecori prin noul an ca peștele in apa, sa porți lenjerie roșie ca sa ai noroc, sa faci galagie la miezul nopții ca sa alungi spiritele rele. Mai sunt…

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- Fara șampanie de Revelion in Piața Marii Adunari Naționale. Poliția a anunțat ca va interzice orice bauturi alcoolice in seara dintre ani. Astfel, cei care se gindesc sa intimpine Anul Nou in centrul capitalei sint avertizați ca daca vor fi surprinși consumind bauturi alcoolice vor fi alungați din piața.…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica.

- Festivalul de datini si obiceiuri „Dupa datina strabuna”, editia 2017, a atras mii de suceveni pe esplanada Casei de Cultura a municipiului Suceava. Formatii si grupuri de copii si adulti din judet, dar si din Iasi, Botosani sau Republica Moldova si Ucraina au prezentat sucevenilor dansurile, jocurile…

- Teroristii ameninta Occidentul cu atacuri de Anul Nou. Stat Islamic a publicat un nou clip de propaganda, în care îsi îndeamna adeptii sa "vâneze" necredinciosii de Sarbatori.

- Liniștea dintre blocuri, care a urmat Ajunului Craciunului, a fost sparta de bubuiturile tobelor uriașe și a trompetelor. Oradenii ieșeu pe la geamuri și cei mai darnici le aruncau bani, cozonaci sau diferite alimente. Colindatorii vin tocmai din Moldova, Sarbatorile Craciunului petrecandu-le…

- Cumpatarea va ajuta sa va bucurați de Sarbatori impreuna cu cei dragi, in timp ce excesele va pot crea disconfort și chiar va pot „trimite” la spital. Suntem in plina perioada a Sarbatorilor! A venit Craciunul, vin Sfantul Ștefan, Revelionul, Sfantul Vasile, Boboteaza și Sfantul Ion. Un buchet mare…

- Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49 – 100.000…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- MESAJ DE CRACIUN. Stralucirea stelei de Craciun sa va lumineze inimile, iar in sufletele voastre sa se oglindeasca lumina calda a lumanarilor. Fie ca acest Craciun sa iti mangaie sufletul, sa iti aduca bucurii si prosperitate, fericire si noroc, cadouri sub brad si oameni dragi aproape!…

- Pe 25 decembrie sarbatorim Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. Incepand cu prima zi de Craciun si pana la Boboteaza,…

- Gica Hagi nu-l iarta pe Gigi Becali nici in Ajunul Craciunului. ”Prefer sa tac. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali de atunci. Eu muncesc, imi propun sa merg la munca, sa scot jucatori. A fost urat tot ce a urmat dupa castigarea titlului, lunile acelea in care au incercat sa ne fure munca depusa tot…

- Craciun in doliu la Castelul Regal de la Savarșin din județul Arad, acolo unde se afla reședința preferata a regelui Mihai I. Membrii familiei regale se afla la castel insa in acest an nu au primit colindatori așa cum era tradiția. Cu o singura excepție… Dubașii de la Savarșin – colindatorii preferați…

- Obiceiul pitaratului, despre care se stie ca e vechi din vremea dacilor, se pastreaza cu sfintenie in satul Limba din judetul Alba. Zeci de copii, primii colindatori, se trezesc de dimineata in Ajun de Craciun si merg din casa in casa, iar oamenii arunca cu pitarai, dulciuri si fructe peste ei.

- Ziua Craciunului se bucura de o pregatire speciala inca din ziua premergatoare acestei sarbatori, numita Ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. La sate, indeosebi, sunt pastrate mult mai bine tradițiile acesteia.

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, dar inainte de toate, vine Ajunul Craciunului, zi in care majoritatea romanilor inca fac ultimele pregatiri pentru marea sarbatoare. Iata, totusi, cateva traditii, obiceiuri si superstitii de Ajunul Craciunului. Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la…

- CFR: Trenurile care circula pe cele mai solicitate rute, suplimentate Foto: Arhiva. Numarul trenurilor care circula spre cele mai solicitate destinatii a fost suplimentat pâna la data de 3 ianuarie. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, sunt vizate rutele care fac legatura între…

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…

- Toate punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, in 3 ianuarie 2018, dupa programul obișnuit. Acesta este de luni pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari ale vântul și ninsori viscolite în zona montana înalta, precipitații mixte și polei, pentru perioada 23 decembrie, ora 02 - 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sâmbata…

- Parintele Arsenie Boca spunea ca nu putem invinge ispitele doar prin infranarea poftelor, scrie secretele.com. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea…

- Și in acest an, zonele de munte ale județului Alba sunt foarte solicitate de catre turiști, in ciuda prețurilor destul de mari la cazare. Arieșeni – Albac și Poarta Raiului – Munții Șureanu sunt principalele atracții ale sezonului datorita partiilor de schi și peisajelor desprinse parca din poveste.…

- La sfarsit de an, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, Serviciul Educatie si Asistenta Psihosociala din cadrul Penitenciarului Gherla organizeaza manifestari cultural-artistice si religioase. Scopul acestei initiative este umanizarea continua a vietii carcerale, dezvoltarea relatiilor de parteneriat…

- Peste 1.000 de ”mascați” din toate zonele județului Vaslui au ocupat, duminica, Centrul Civic din municipiul reședința, in cadrul celei de-a 36-a ediții a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna, un eveniment unic la nivel național ca amploare. Manifestarea a reunit zeci de formații de jieni, haiduci,…

- Duminica, 17 decembrie, va avea loc Festivalul de Datini si Obiceiuri de Craciun si Anul Nou „Tudor Pamfile”, la care vor fi prezenti peste 200 de colindatori din regiunile istorice ale tarii, din Republica Moldova si din judetul Galati.

- Circulatia va fi inchisa, in data de 17 decembrie 2017, intre orele 15:15 si 17:00, pe urmatorul segmenet: strada Domneasca (str. Lahovary) – strada Brailei – b-dul George Cosbuc, anunta Biroul de Presa al Primariei Galati. Motivul inchiderii circulatiei este pentru buna desfasurare a Festivalului de…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara, pentru perioada 11 noiembrie – 24 decembrie. In Transilvania, vremea va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada, cu valori maxime pana la 15 grade Celsius, in prima saptamana de prognoza. Apoi, temperaturile…

- Evenimentul este inchinat marelui folclorist „Tudor Pamfile” si aa ajuns la cea de-a XXVII-a editie. Spectacolele se vor desfasura in trei locatii: esplanada catedralei arhiepiscopale, esplanada Casei Sindicatelor si un impresionat alai pe traseul Parcul Eminescu-Tribunal.

- Astazi, 6 decembrie, se sarbatorește Sfantul Nicolae, cel ce este considerat protectorul copiilor, și in credința populara este considerata o zi plina de tradiții și obiceiuri. Sfantul Nicolae este una dintre cele mai așteptate sarbatori ale iernii, mai ales de copii, care o asemuie venirii lui Moș…

- Numele de Mos Nicolae este legat de darnicie si compasiune, dar si de cadourile pe care copii le primesc in aceasta zi. In fiecare an, in seara de 5 decembrie, copiii stiu ca trebuie sa-si lustruiasca ghetutele sau cizmulitele, pentru ca Mos Nicolae va trece pe la ei sa le aduca daruri. Celor…

- Luna lui Undrea e una dintre cele mai așteptate. Și asta pentru ca luna decembrie e incarcata de sarbatori, obiceiuri și superstiții, plina de simboluri. Lasand la o parte Craciunul și Anul Nou, exista și alte obiceiuri frumoase. Luna lui Undrea e plina de tradiții Tradițiile arhicunoscute ale sarbatorilor…

- Municipiul Vaslui va avea in premiera anul acesta un targ de Craciun, a anuntat primarul Vasile Paval. ‘Totul de va desfasura in Piata Centrului Civic, acolo unde urmeaza sa fie amplasate casutele de lemn in care vor sta comerciantii. Targul va fi deschis in jurul datei de 15 decembrie. Au fost stabiliti…

- Joi, 30 noiembrie, este sarbatoare mare! Sfantul Andrei este considerat ocrotitorul romanilor și cel care a adus creștinismul pe meleagurile noastre. Ziua Sfantului Andrei, praznuita pe 30 noiembrie, e marcata de superstitia legata de viitor. De aceea, multi respecta obiceiul de a pune grau la incoltit.…

- Vasile Savoiu, șeful Poliției Locale Vanatori-Neamț, anunța ca anul viitor se retrage din funcție: “Știu sigur ca nu voi mai sta alți 11 ani pe aceasta funcție”. El este șef al Poliției Locale din 2006, in urma unui concurs, iar principalul motiv al retragerii este ca iși dorește sa petreaca mai mult…

- In plus, pentru ca sarbatoarea este mentionata cu cruce rosie in calendarul ortodox este bine sa nu spalati in aceasta zi, nu cosi sau tesi, sa nu faci curatenie si sa nu tai. Tot in ziua de Vovidenie, copiii pun in vase cu apa crengi de mar. Tinute la lumina si caldura, ele inmuguresc si…

- Miercuri, 15 noiembrie, incepe Postul Craciunului, potrivit Calendarului Ortodox. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunti și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie. Pe 15 noiembrie, este praznuit si Sfantul Paisie.…

- In acest an, marti, 14 noiembrie, este lasatul secului pentru Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunti și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie. Lasatul Secului este…

- Filmul documentar „Maștile, oglinda a realitații“ despre obiceiul Chiparușul va fi lansat in data de 3 noiembrie, ora 17, la Cinematograful Balada din Focșani. Filmul a fost realizat de Aurora Independent Film, in parteneriat cu Direcția pentru Cultura Vrancea, ca urmare a proiectului omonim finanțat…

- Momente de coșmar pentru pasagerii unui avion al companiei Airasia. Aeronava în care se aflau a piedut presiune dupa ce a cazut peste 6.000 de metri în gol, scrie The Telegraph. Avionul decolase de 25 de minute din Perth și se îndrepta catre Bali când a fost forțat…

- OCTAV, cea mai mare premiera de gala din Romania. Vedete de top, printre cei 4000 de spectatori! Regizat de Serge Ioan Celebidachi, produs de Adela Vrinceanu Celebidachi, și avandu-i in rolurile principale pe Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Alessia Tofan și Eric Aradits, OCTAV a impresionat publicul…

- Cel mai așteptat film romanesc al anului a avut premiera miercuri seara, iar o mulțime de vedete au fost prezente la Sala Palatului din București pentru o gala de excepție. Filmul „Octav”, in regia lui Sergiu Ioan Celebidachi și produs de soția sa, Adela Vrinceanu Celebidachi, care ii aduce in prim-plan…

- Daca recent intr-o emisiune TV dadea de ințeles ca a divorțat, insa a spus ca nu dorește sa discute la subiect, iata ca interpreta Olia Tira, recent, a facut alte declarații despre separarea de soțul sau. Olia a confirmat, in emisiunea „Vedete fara Secrete” de la Busuioc TV, ca a divorțat, dar s-a declarat…