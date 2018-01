Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Candidatul independent Jiri Drahos detine un usor avans fata de presedintele in functie Milos Zeman, inaintea turului decisiv al alegerilor prezidentiale din Cehia de la sfarsitul acestei saptamani, un scrutin ce pare ca va fi hotarat de votantii inca indecisi, arata rezultatele unui sondaj publicat…

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters și preluat de Agerpres. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii…

- Un studiu asupra bolnavilor de epilepsie care au fost operati a oferit o oportunitate de a urmari cu un detaliu fara precedent miscarea unui gand in creierul uman, de la inceputul sau pana la raspuns.

- Oamenii de stiinta au analizat date prelevate de la 3.730 de muncitori din industria petroliera din China. La începutul studiului, niciunul dintre acestia nu fusese diagnosticat cu diabet. Dupa de 12 ani de monitorizare, angajatii care au îndeplinit sarcini stresante la locul…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de asteroizi din Sistemul Solar timp…

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- Conducerea lui CS U Craiova l-a numit vineri pe Bruno Vienescu in funcția de coordonator al Centrului de copii și juniori, unde va gestiona și grupele U7 și U15. Vienescu a antrenat in ultimii ani in Anglia, la Academiile lui West Bromwich și Manchester City, club pe care l-a reprezentat in cursul lui…

- Liderii in tehnologie, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele in cerere sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica și sociala și considera ca recrutarea experților din strainatate este esențiala pentru realizarea acestui obiectiv. Atunci…

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…

- Mistica femeie Baba Vanga este faimoasa in intreaga lume pentru prezicerile sale privind noul an. Oamenii care cred in aceste preziceri considera ca acestea se vor implini si vor schimba lumea pentru totdeauna. Aceasta ar fi prezis faptul ca China va inlocui SUA si va deveni prima putere mondiala, iar…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.

- Shanghai, cel mai mare oras din China si un centru comercial important in Asia, va incerca sa-si limiteze populatia la 25 de milioane pana in 2035 ca parte a campaniei sale impotriva "bolii oraselor mari", au spus autoritatile citate de Reuters.

- Pentru anul 2018 Baba Vanga a prezis "China va deveni noua putere mondiala." Cele mai importante profetii facute de Baba Vanga pentru urmatorii ani: - In 2023 se va schimba usor Orbita Pamantului- In 2025 Europa va fi pustiita- In 2028 se va dezvolta o noua sursa de energie,…

- China a devenit din ce in ce mai “prezenta” si “influenta” in spatiul Uniunii Europene, intensificandu-și relatiile in principal cu tari central si est-europene, concentrandu-se pe atingerea intereselor adesea prin ignorarea normelor comunitare, releva un raport al Institutului numit Consiliul European…

- Prezent la interviurile DC News Live, Sorin Dumitrescu spune ca exista foarte multe persoane susținatorii Casei Regale a Romaniai, la fel ca și in cazul Academiei, care urmaresc numai beneficii. ”Lumea vede raporturile cu Casa Regala, la noi in Romania, ca și cum ai primi o medalie pe care…

- Dragnea si Tariceanu s-ar parea ca nu mai au nicio limita, au o mentalitate de tip Erdogan, in care orice poate fi facut, la un moment dat, cu orice risc. Traim unul dintre ultimele momente in care, daca nu ne unim fortele, vom fi curatati unul cate unul, afirma directorul Institutului pentru Politici…

- Prima nava complet electrica, care nu foloseste combustibil fosil pentru deplasare, este operationala pe raul Zhujiang din China. Intr-o ironie a sortii, vaporul este utilizat pentru a transporta tocmai materialul impotriva caruia cei care...

- China planuieste sa implementeze un sistem de credite sociale pana in 2020. Multe persoane considera sistemul ca fiind partea intunecata a avansului tehnologic. Sistemul de credite sociale este relativ simplu. Toti cetatenii din China vor primi un scor care va fi public. Conform Futurism, scorul social…

- Doi copii, de opt si noua ani, au mers in sasiul unui autobuz pe o distanta de 80 de kilometri si, spre uimirea tuturor, nu au patit nimic. Copiii provin dintr-un sat sarac din China și &icir...

- 15 lazaristi au sustinut duminica, 3 decembrie, testul HSK in limba chineza. Testarea a avut loc la Centrul de invatare a limbii chineze din cadrul Liceului Teoretic „Aurel Lazar”, centru deschis in urma cu doua luni, fiind patronat de Institutul „Confucius” din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai”…

- China domina la un moment dat pietele de bitcoin din lume, inregistrand peste 90% din comertul global de bitcoin. Dar in septembrie, banca centrala a interzis ICO-urile (Initial Coin Offering) si a interzis caselor de schimb pentru criptomonede sa serveasca clientii locali. Uitandu-se in urma, Pan…

- Materia intunecata este invizibila cu ajutorul telescoapelor, iar existența ei a fost dedusa doar prin intermediul forței gravitaționale pe care ea o exercita asupra altor obiecte cosmice. Concluziile echipei de savanți, alcatuita din cercetatori chinezi, italieni și elvețieni, de la Universitatea…

- O femeie din China, în vârsta de 20 de ani, mergea pe strada și te uita în telefon. La un moment dat, tânara a alunecat într-un spațiu mic al unui canal. Piciorul femeii a fost prins deasupra genunchiului între bare. Doi barbați au reușit sa o salveze…

- Momente de panica la un spectacol de circ din China. Un tigru a scapat in public in timpul reprezentatiei. Sute de oameni asistau la spectacol in momentul in care fiorosul animal a scapat din cusca si s-a napustit asupra multimii. Oamenii au inceput sa fuga panicati. Inainte de a fi prinsa, fiara a…

- Intervenție bizara intr-un oraș din China. O tanara in varsta de 20 a ramas blocata intr-o gura de canal, dupa ce a mers cu ochii in telefonul mobil. Tanara din China a aflat pe pielea ei ce inseamna sa mergi cu ochii in ecranul telefonului mobil. Așa a ajuns sa calce chiar pe capacul unei guri de canal,…

- Cunoscutul fizician britanic Stephen Hawking l-a laudat pe microblogul sau de pe platforma chineza Weibo pe principalul solist al celei mai populare trupe de baieți din China pentru faptul de a-i fi pus o intrebare despre migrația spre alte planete, informeaza Reuters.

- De-a lungul timpului s-au petrecut, in inchisori, nenumarate incidente ciudate in care au fost implicate gadgeturi. Va prezentam doua exemple in care detinuti au scapat de puscarie, cel putin pentru o perioada, datorita tehnologiei. Un suspect de crima a fost eliberat 2014 din inchisoare in Franta…

- Vedetele care le-a fost interzis sa intre in anumite tari Katy Perry trebuia sa cante in aceasta seara in cadrul show-ului Victoria’s Secret, ce are loc, in premiera in Shanghai. Numai ca, surpriza, artista nu a primit viza de China. Chiar daca e atat de celebra, solista nu are dreptul sa intre in tara.…

- Poliția din Shanghai a eliminat orice suspiciune criminala și a pus sub semnul indoielii afirmațiile potrivit carora decesul unui top-model din Rusia, in varsta de 14 ani, a fost provocat de surmenaj dupa participarea sa in octombrie la Saptamana Modei de la Shanghai, relateaza sambata AFP. …

- Oamenii de stiinta au efectuat cu success primul transplant de cap, iar subiectul a fost un cadavru uman. Chirurgii sustin ca sunt pregatiti sa efectueze operatia si pe o persoana vie, potrivit The Independent. Chirurgul Sergio Canavero a devenit faimos dupa ce a sustinut ca lucreaza la…

- Semnele de circulatie din Alba Iulia sunt adevarate pericole pentru pietoni. Pe unele strazi au fost montate aproape pe mijlocul trotuarului si la mica inaltime. Daca nu esti atent risti sa fii ranit foarte grav. Mai multe persoane au ajuns deja la spital cu capul spart sau cu alte rani serioase…

- O conferința internaționala cu tema „Facilitați și provocari vamale in comerțul dintre Romania și Republica Moldova” este anunțata pentru 22 noiembrie curent, la București, Romania. Evenimentul este organizat in parteneriat și la solicitarea reprezentanților mediului de afaceri din Romania și are drept…

- Aeroporturile din China (Beijing sau Shanghai) prezinta riscul cel mai mare pentru pierderea zborurilor de legatura, la polul opus situandu-se aeroporturile din Bucuresti, Amsterdam si Zurich, potrivit unui comunicat transmis marti de Air Help....

- Accidentul s-a petrecut la complexul Punggye-ry din Coreea de Nord, unde autoritațile efectueaza teste nucleare. Aproximativ 100 de muncitori au murit dupa ce un tunel s-a prabușit. Alte aproximativ 100 de persoane ce participau la operațiuni de salvare au fost ucise de o a doua prabușire…

- Guvernul chinez a confirmat derularea de negocieri cu grupul auto american Tesla pentru construirea unei fabrici in Shanghai, un acord ce va fi primul de acest fel obtinut de un producator strain de autovehicule. Citat de presa locala, purtatorul de cuvant al Ministerului Comertului din China, Gao Feng,…

- O adolescenta in varsta de 14 ani, originara din regiunea Siberia, care fusese recrutata de o agentie de modele din China, a murit de epuizare dupa un show de 13 ore desfasurat la Shanghai. Potrivit medicilor legisti, decesul a survenit ca urmare a epuizarii severe, dar si din cauza unei meningite netratate.…