- Nationala de handbal feminin a Romaniei va sustine la finalul acestei luni “dubla” impotriva Rusiei, campioana olimpica in exercitiu, din preliminariile Campionatului European 2018. Lotul national se va reuni in data de 15 martie, la Buuresti, printre jucatoarele pe care selectionerul Martin Ambros…

- Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria din Oradea va prezenta, in premiera nationala, duminica, 11 martie, spectacolul F.A.D. (Noduri si placi), de Nicola Wilson, in regia artistica a lui Horia Suru. Autoarea Nicola Wilson este o scriitoare britanica specializata in crearea de texte…

- Pe 24 martie, la Teatrul „Sica Alexandrescu” din Brasov, are loc premiera spectacolului „Mincinosul” de Carlo Goldoni, o comedie in regia lui Vasile Nedelcu. In februarie s-au implinit 225 de ani de la moartea dramatugului italian, supranumit de Voltaire, „Moliere al Italiei”.

- Bucureștiul a fost ca o partie imensa, pe care au alunecat deopotriva mașini și pietoni. Pe bulevarde s-a circulat in coloane fara sfarșit, iar pe trotuare, trecatorii și-au croit singuri poteci.

- Compania Renault a lansat un video teaser scurt in care ne arata primele imagini cu un nou concept numit EZ-GO. Premiera oficiala a prototipului va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva in data de 6 martie a acestui an.

- Expozitii de fotografie legate de universul montan si alpinism, dezbateri publice, filme, prezentari de carte, concursuri sportive vor avea loc in cadrul celei de a treia editii a Alpin Film Festival, unicul festival de cultura si educatie montana din Romania, care se desfasoara in perioada 27 februarie…

- Asociatia Bike Works anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru „Macin Mountain Fun – Greci, 2018”, cel mai mare eveniment sportiv al anului din Muntii Macinului. Festivalul va avea loc in perioada 9-10 iunie 2018 si, pe langa concursurile de MTB si cross montan, va include spectacole, un foc de…

- O premiera absoluta din partea companiei Lexus ne asteapta peste cateva zile. In cadrul Salonului Auto de la Geneva va debuta cel mai mic crossover din gama marcii nipone, numit UX si facut pe baza conceptului prezentat in 2016.

- UPDATE Printre protestatari, cei mai mulți fiind persoane in varsta, se afla și cațiva tineri. Celebrul ”Stegar dac” e și el la DNA.Jandarmeria a intrat in alerta și a depplasat efective impresionante la sediul DNA! Acolo, zeci de oameni s-au strans și protesteaza imtrpoiva șefei DNA, Laura…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut joi ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i-a fost asigurata protectie de catre Jandarmerie, a fost una „excepționala”. „Avem o legislație clara, se stipuleaza clar cine asigura paza și protecția…

- Echipa nationala de futsal a Portugaliei a caștigat in premiera Campionatul European, competiție care a avut loc la Ljubljana, in Slovenia. In finala, portughezii i-au invins cu 3-2, dupa prelungiri, pe vecinii lor din peninsula Pirineica, spaniolii.

- Mircea Lucescu (72 de ani) a dezvaluit, vineri, intr-un interviu acordat presei italiene, ca fiul sau, Razvan (48 de ani), a fost la un pas de a semna cu echipa Crotone. Experimentatul tehnician a marturisit ca isi doreste ca fiul sau sa ii calce pe urme si sa antreneze in Serie A. "Il urmaresc,…

- Performanța a fost reușita de o echipa de medici specialiști de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mureș, sub suprevegherea unui profesor de la Budepesta. Viața unei paciente care fusese diagnosticata cu nu mai puțin de șapte anevrisme cerebrale fara soluție chirurgicala a fost salvata de…

- Franța a raportat o scadere a vanzarilor de mașini diesel de 12% in luna ianuarie, insa situația este la polul opus pentru Dacia: datorita popularitații lui Duster, marca de la Mioveni a vandut cu 27% mai multe vehicule diesel.

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in ianuarie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), transmit Automotive News Europe si Reuters, citate de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Seful Serviciului Comunicatii si Informatica de la Inspectoratul Judetean de Politie din Brasov, comisarul sef Ion-Cristin Gojnea, a fost implicat in accidentul de joi seara la Brasov, in urma caruia sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Caștigator al Premiului pentru Regie in cadrul Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporana de la Brașov, ediția 2017, regizorul Vasile Nedelcu a inceput, la Teatrul “Sica Alexandrescu”, repetițiile pentru spectacolul “MINCINOSUL” de Carlo Goldoni. Dupa succesul spectacolului “What Shall We…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident luni dimineața langa termocentrala Rovinari. Una din mașini, marca Duster, a ajuns in șanț. Din primele informații nu sunt persoane ranite. Foto facebook...

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- Patru persoane care ar fi comis in ultima saptamana mai multe furturi din autoturisme din judetele Cluj, Mures si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei, au fost reținute de polițiști. Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Reghin, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane,…

- La Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc proiecția filmului Everest 2017. Cu aceasta ocazie, alpinistul timișorean Horia Colibașanu a prezentat in premiera naționala cea mai recenta expediție a sa in Himalaya.

- "Am stat de vorba cateva minute cu jandarmul pe care l-am vazut filmat cum loveste in oameni la protestul de ieri din Bucuresti. Nu stiu ce va face Jandarmeria, dar va zic ce am reusit eu sa vorbesc azi, telefonic, cu acest jandarm si ne mai lamurim noi apoi ce va fi cu ancheta interna. Il cheama Raducu…

- Totodata, medicii timișoreni vor fi primii din zona Europei Centrale și de Est care vor opera copii cu ajutorul celui mai modern dispozitiv medical din aceasta gama Spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara va fi primul din țara in cadrul caruia chirurgia robotica va fi folosita și in cazul operațiilor…

- Ideea de a organiza semifinala Eurovision in mina i-a apartinut primarului din Turda, care spune ca si-a dorit sa faca ceva inedit, astfel incat numele orasului sa beneficieze de o promovare fara precedent, informeaza Romania TV. Citeste si Eurovision Romania 2018: 60 de semifinalisti vor…

- ​Anul trecut Dacia a produs la Mioveni aproape 314.000 de vehicule, din care Duster a atins o proportie record de 65% din total, arata datele ACAROM. Fata de 2016, productia totala a scazut cu 7.000 de unitati, iar cea a Duster a crescut cu 15.000 de unitati. Au fost scaderi de productie atat la Sandero,…

- Compania Toyota introduce o noua generatie de masini facute pentru testarea sistemului sau de pilotare automata. Premiera publica a primului exemplar va avea loc in cadrul expozitiei de consumabile CES 2018 care va demara peste cateva zile in Las Vegas.

- Nu o data, tinerii medici, formați in universitațile de Medicina romanești, sunt blamați de romani pentru ca aleg sa plece. Dincolo de șansa de a se amplini material, de a-ți permite dupa ani intregi de studiu intens o casa și o mașina, tinerii medici romani aleg sa plece... pentru ca nu mai au de ce…

- Locuitori din regiunea de Nord-vest a Bulgariei, care detine presedintia semestriala a UE, strang semnaturi in vederea unei declaratii prin care oblasturile Vidin, Vrata si Montana sa se desparta de tara si fie sa devina autonome, fie sa faca parte din Romania, potrivit postului Nova TV, citat de site-ul…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in…

- Trofeul Carpați 2018 la handbal masculin. Tricolorii intra rapid in cantonament la Calarași, chiar in prima zi din an și vor incepe antrenamentele. Lotul convocat de Xavi Pascual pentru stagiul de pregatire de la Calarași (1-4 ianuarie): Portari: Alexandru Bucataru (Minaur Baia Mare), Daniel Bobeica…

- Medicii care lucreaza in spitalele de stat din Timișoara au facut, și in anul 2017, minuni pentru mai mulți pacienți care sufereau de diferite afecțiuni grave. Astfel, in urma efectuarii unor operații in premiera regionala sau naționala, au fost salvate numeroase vieți, in mod miraculos. Una dintre…

- Astazi, 29 decembrie, a avut loc ceremonia de depunere a Juramintului militar de catre carabinierii incorporați in aceasta luna. In cadrul evenimentului, carabinierii s-au ales cu 23 de masini noi marca Skoda Rapid si Dacia Duster care, potrivit lor, ii vor ajuta sa desfasoare cu usurinta activitati…

- Echipe mixte formate din reprezentanți Electrica și Jandarmerie au descins, vineri dimineața, la Slobozia Bradului pentru a depista cazurile de furt de energie electrica. A fost o acțiune in forța a celor de la Electrica intr-o localitate recunoscuta pentru problemele pe care le creeaza…

- Volkswagen Golf se afla pe primul loc in topul celor mai vandute masini in Europa, in 2017. Facelift-ul lansat in acest an a impulsionat vanzarile pentru Volkswagen Golf, astfel ca nu este o mare surpriza ca modelul constructorului german se afla pe prima pozitie, cu 445.206 de modele vandute…

- China a prezentat intentiile sale de a infiinta o piata nationala de carbon, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Sistemul de acordare a permiselor de emisii este, dupa toate aparentele, mult mai mare decit piata de carbon a Uniunii Europene, in prezent cea mai mare din lume. Comisia nationala…

- Trenuletul pleaca din Livada Postei si are un traseul prin centrul istoric al orasului. Este o premiera si va circula pana in 14 martie. Daca turul are succes autorizatia va putea fi prelungita.

- Un accident rutier a avut loc pe DN73-Ciumești –intersecția cu Mioveniul . Aici, doua autoturisme s-au ciocnit. Impactul a fost atat de puternic incat unul dintre autoturisme (Duster)s-a rasturnat. Din fericire, nu au existat victime ranite grav. Ultima actualizare:…

- O intervenție chirurgicala unica in Romania a fost efectuata de medicii Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean de Urgența Timisoara, fiind urmata pe parcursul acestor zile de alte operații similare. Chirurgii de la Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Județean de Urgența din…

- Daca pe diagnostic gresit au mai fost cazuri castigate in instanta, de pacienti sau apartinatorii lor, pana acum, in Romania nimeni nu a mai reusit sa convinga vreo instanta judecatoreasca sa pedepseasca un cadru medical pentru comportament deplasat fata de pacient. In acest sens, mama Patriciei…

- Academia Titi Aur a lansat un curs online de conduce defensiva. Modulul teoretic costa 349 de lei și trebuie parcurs in 3 luni de la achiziționare. Cursul se incheie cu un examen care conține 20 de intrebari despre conducerea defensiva.

- Un inspector al Agenției Județene de Vanatoare și Pescuit Sportiv (AJVPS) Olt a solicitat intervenția unor echipaje de mascați dupa ce mai mulți romi din localitatea olteana Osica de Sus l-au blocat intr-o mașina. Inspectorul se afla intr-o acțiune impotriva braconajului pe malul barajului Ipotești.…

- Echipa de medici cardiologi interventionali, cu sprijinul colegilor chirurgi cardiovasculari si anestezisti de la spitalul privat de cardiologie din Brasov, au efectuat o interventie minim invaziva de endoprotezare a unui anevrism de aorta abdominala juxtarenal, cu ajutorul unei endoproteze de ultima…

- Teatrul Sica Alexandrescu va prezenta, in 9 si 10 decembrie, in Sala Mare, de la ora 19.00, piesa „Aventura”, o adaptare a regizorului de teatru Dominic Dembinski, dupa piesa „Somnoroasa aventura”, de Teodor Mazilu

- Un accident grav avut loc in aceasta dimineața pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Codlea. Doua autoturisme s-au lovit, in apropierea podului de peste Barsa. Una dintre mașini a zburat in afara drumului. In aceasta au ramas prinse intre resturile autovehicului doua persoane. Una dintre ele a fost scoasa…

