Premieră națională: Filmul „Moromeții 2” va fi proiectat la Oradea Daca primul film a fost o adaptare destul de fidela a romanului, continuarea are la baza un scenariu inspirat din „Moromeții, Volumul 2: Viața ca o prada” și publicistica scriitorului Marin Preda. Scenariul reia firul poveștii familiei Moromete dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial intr-un context istoric extrem de framantat, și anume instalarea comunismului. Cele doua personaje principale, Ilie Moromete și fiul sau, Niculae, vad aceste schimbari cu ochi diferiți, prilej permanent de conflict intre cei doi. „E un film care se petrece intr-o perioada mai dura, mai agitata, se instaureaza… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

