Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 septembrie 2018, in jurul orei 11.15, la Politia Municipiului Alba Iulia s-a prezentat o femeie de 43 de ani, din municipiul Sebes, conducand un autoturism avariat si a reclamat faptul ca, in urma cu putin timp si-a gasit autoturismul avariat in parcarea unui supermarket din municipiu.…

- Compania aeriana saudita Flynas a lansat o campanie de recrutare de femei saudite pentru posturi de copilot si insotitoare de zbor, o premiera in regatul ultraconservator, informeaza AFP. Anuntul survine dupa ce in iunie autoritatile din regat au ridicat interdictia impusa femeilor de…

- Un egiptean, aflat in Arabia Saudita, a fost arestat, dupa ce un videoclip in care acesta manca alaturi de o femeie a devenit viral pe Twitter, noteaza BBC. In videoclip, barbatul, care vorbeste intr-un...

- Parchetul saudit a cerut pedeapsa cu moartea impotriva a cinci militanti pentru drepturile omului, printre care o femeie cunoscuta pentru faptul ca a documentat manifestatii antiguvernamentale, au anuntat miercuri si joi Amnesty International si Human Rights Watch (HRW), informeaza AFP preluata de…

- Parchetul saudit a cerut pedeapsa cu moartea impotriva a cinci militanti pentru drepturile omului, printre care o femeie cunoscuta pentru faptul ca a documentat manifestatii antiguvernamentale, au anuntat miercuri si joi Amnesty International si Human Rights Watch (HRW), informeaza AFP. Daca judecatorul…

- Femeie arestata in Arabia Saudita pentru ca a imbrațișat un cantareț pe scena. Incidentul s-a petrecut in timpul unui concert pe care Majid al-Mohandis l-a susținut in timpul unui festival din orașul Taif, din vestul țarii, scrie BBC News. Videoclipurile postate online au aratat-o pe femeia imbracata…