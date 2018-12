Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din Brazilia este primul nascut in urma transplantului unui uter prelevat de la o donatoare decedata, au anuntat marti medicii, citati de agentia DPA. Fetita, care este sanatoasa si cantareste 2,5 kilograme, s-a nascut in luna decembrie a anului trecut in Sao Paulo, au detaliat medicii intr-un…

- O femeie care a suferit un transplant de uter de la o donatoare moarta, in 2016, a nascut un copil perfect sanatos. Cazul fericit al femeii a facut inconjurul lumii și reprezinta o premiera mondiala.

- Primul bebeluș nascut de o femeie care a suferit un transplant de uter de la o donatoare decedata a venit pe lume in decembrie 2017, in Brazilia, iar, la un an de la reușita medicala, atat mama, cat și copilul sunt sanatoși, potrivit cbsnews.com.Anterior, au fost inregistrate 11 nașteri de…

- Premiera mondiala in lumea medicala! O femeie a reușit sa aduca pe lume un copil perfect sanatos, in urma unui transplant de uter de la cadavru. Este prima naștere de acest fel, marcand un moment important in istoria medicala.

- „Nascut pe circuit, construit pentru drum”. Modelul de serie Audi R8 facelift debuteaza la doar cateva zile dupa ce a avut loc premiera modelului R8 LMS GT3 la Salonul Auto de la Paris. In afara de infatisarea care ii accentueaza si mai mult caracterul sportiv, masina in caroserie Coupe si Spyder au…

- Cunoscuta actrița americana, Kate Hudson, a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau. Actrița e intr-o relație de un an și jumatate cu muzicianul Danny Fukikawa, fiind primul lor copil impreuna. Fetița se numește Rani Rose și s-a nascut marți, potrivit CNN. Actrița a facut marele anunț pe contul…