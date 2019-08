Premieră mondială: O companie din Dubai foloseşte crioterapia pentru tratarea cailor de curse Revive Cryotherapy, o companie cu sediul in Dubai, foloseste in premiera mondiala crioterapia in tratamentele si recuperarea fizica a cailor de curse, informeaza Reuters. In caldura mistuitoare a verilor din Dubai, unii dintre cei mai buni cai de curse din lume intra in cabine speciale, in care sunt acoperiti cu vapori de azot congelat, care ii ajuta sa isi sporeasca performantele sportive. Crioterapia, ce presupune acoperirea corpului cu vapori reci, a caror temperatura este de -140 de grade Celsius, este folosita de multe decenii in medicina si de sportivii profesionisti, intrucat aceasta procedura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

