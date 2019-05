Stiri pe aceeasi tema

- Un gin de soc obtinut prin fermentatie, dupa o tehnologie oarecum similara cu tuica ardeleneasca, a fost lansat, sambata, in premiera mondiala, la Saschiz, de catre Jim Turnbull, un intreprinzator britanic, in cadrul editiei a VII-a a Sarbatorii Rabarbarului. "In urma cu cativa ani am…

- Bolile cardiovasculare reprezinta, in continuare, principala problema de sanatate in Romania – este semnalul de alarma tras de Ministerul Sanatatii, cu ocazia Zilei nationale a inimii. In acest context, Mimisterul Sanatații anunta o serie de proiecte ce sunt avute in vedere in acest an in sprijinul…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) informeaza și invita la dialog oamenii de afaceri pe tema implementarii Acordului de Parteneriat Economic UE-Japonia (APE), cel mai cuprinzator acord economic incheiat pana acum de UE sau Japonia.Citește și: BNR: euro a scazut, in timp ce prețul…

- Poti transforma dozele din aluminiu in obiecte functionale sau poti vorbi despre reciclare prin design grafic? Can Art&Design Festival porneste cronometrul inscrierilor pentru o noua editie a concursului dedicat refolosirii creative a dozelor din aluminiu. Cea de-a VI-a editie a concursului propune…

- Agentia de rating Standard & Poor's (S&P) reconfirma rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta, precum si perspectiva stabila. Anunțul vine dupa ce Romania a solicitat apel la decizia S&P privind…

- Oamenii de știința din Romania au cu ce se lauda. Tocmai au anunțat ca laserul de la Institutul de Fizica Nucleara de la Magurele este capabil sa produca cel mai puternic puls de lumina de pe planeta. In termenii cei mai tehnici, laserul a atins 10 PetaWatts, iar cei care se pricep foarte bine la treaba…

- Ministerul Energiei intentioneaza sa dezvolte un proiect de acumulare de energie electrica in depozitele de gaze, idee care nu a mai fost introdusa pana acum in lume, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, in timpul audierilor pentru bugetul Ministerului Energiei din cadrul comisiilor reunite…

- Deputatul Aida-Cristina Caruceru (Grupul parlamentar al PSD), secretar al Comisiei juridice, de disciplina și imunitați și vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați: „Saptamana aceasta este una importanta pentru Romania, pentru ca bugetul de stat pentru 2019 intra…