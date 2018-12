Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Brazilia care a primit un uter transplantat de la o donatoare decedata a nascut o fetita, acesta fiind primul caz de acest fel din lume care a avut succes, potrivit medicilor citati de Reuters și News.ro. Cazul, prezentat in revista medicala The Lancet, a implicat conectatea vaselor de…

- Un copil din Brazilia este primul nascut in urma transplantului unui uter prelevat de la o donatoare decedata, au anuntat marti medicii, citati de agentia DPA. Fetita, care este sanatoasa si cantareste ...

- Un copil din Brazilia este primul nascut in urma transplantului unui uter prelevat de la o donatoare decedata, au anuntat marti medicii, citati de agentia DPA. Fetita, care este sanatoasa si cantareste 2,5 kilograme, s-a nascut in luna decembrie a anului trecut in Sao Paulo, au detaliat medicii intr-un…

- Primul bebeluș nascut de o femeie care a suferit un transplant de uter de la o donatoare decedata a venit pe lume in decembrie 2017, in Brazilia, iar, la un an de la reușita medicala, atat mama, cat și copilul sunt sanatoși, potrivit cbsnews.com.Anterior, au fost inregistrate 11 nașteri de…

- Premiera mondiala in lumea medicala! O femeie a reușit sa aduca pe lume un copil perfect sanatos, in urma unui transplant de uter de la cadavru. Este prima naștere de acest fel, marcand un moment important in istoria medicala.

- Teo Trandafir a vorbit deschis despre casatorie, dar și despre perspectiva de a deveni, din nou, mama. Indragita și carismatica prezentatoare TV a explicat care este atitudinea sa vizavi de aceste etape firești ale vieții. Teo Trandafir, in varsta de 50 de ani, a fost casatorita de doua ori, insa de…

- Guvernul pregateste o surpriza cu doua taisuri pentru toti parintii din Romania care au copii minori. Este vorba de implementarea programului guvernamental prin ordonanta de urgenta "gROwth Contul individual de economii Junior". Proiectul a ajuns pe 12 octombrie pe masa Consiliului Economic si Social.…

- Premiera medicala la Roma. Medicii au reușit primul transplant facial din Italia. Trei ani s-au pregatit pentru aceasta intervenție complexa care a durat 27 de ore, scrie Digi 24.Beneficiarul este o pacienta in varsta de 49 de ani care sufera de o boala genetica a mușchilor. Donatoarea…