Aceasta metoda a fost deja folosita in Mexic pentru a evitarea transmiterii unei maladii ereditare maternale. De data aceasta insa, bebelusul de sex masculin, care are o greutate de 2,960 de kilograme, s-a nascut marti, dintr-o mama grecoaica, de 32 de ani, care ratase mai multe fertilizari in vitro, a informat "Institute of Live" intr-un comunicat.

Potrivit acestei tehnici de conceptie asistata, echipa greco-spaniola condusa de embriologul grec Panagiotis Psathas a transferat materialul genetic continand cromozomii mamei din ovul unei donatoare al carei material genetic a fost prelevat,…