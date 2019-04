Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au descoperit in ochiul unei femei patru albine. Insectele se hraneau cu lacrimile ei. Pacienta, numita doamna He, in varsta de 20 de ani, culegea buruieni cu o ruda in momentul in care albinele i-au intrat in ochi. Tanara s-a dus de urgența la Spitalul Universitar Fooyin din Taiwan. Aici, medicii…

- La Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia s-au facut, in premiera, interventii medicale de tromboliza intravenoasa, la pacienti cu accident vascular cerebral (AVC) ischemic acut. Medicul primar neurolog Adrian Marin Oancea este cel care a administrat cu succes acest tratament, fiind si coordonatorul…

- Ieri seara, politistii din Barlad au adus bucurie in casa unui tanar, restituindu i o cutie pierduta, in care se aflau medicamente in valoare de peste 70.000 de lei. In noaptea de 28 februarie 1 martie a.c., politistii Postului de Politie Transporturi Feroviare Barlad, in timp ce efectuau serviciul…

- O noua reușita medicala a fost inregistrata la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Este vorba despre coronarografii diagnostice pentru pacienții cu boala cardiaca ischemica. Pacienți cu afecțiuni cardiace grave care, pana mai ieri, erau trimiși la București ori Brașov, pot fi tratați la unitatea medicala…

- Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" au realizat pe 13 si 14 februarie primele interventii chirurgicale de nefrectomie partiala asistata robotic. Nefrectomia...

- Milocașul lateral Dorin Rotariu, 23 de ani, nu va mai ajunge in Germania, acolo unde era dorit de Arminia Bielefeld. Imprumutul lui Dorin Rotariu la Arminia a cazut pentru ca internaționalul roman nu a trecut vizita medicala. „Din cauza unor anomalii sesizate la vizita medicala, nu se va mai realiza…

- Zilele acestea, la spitalul privat Sfantul Constantin au loc patru operații de transplant cu organe provenind de la donatori vii. In cadrul singurului centru privat din Romania acreditat pentru transplant renal, se desfașoara in perioada 10-12 ianuarie o acțiune pe care chirurgii de aici au denumit-o…