Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici a reușit o operație in premiera mondiala, la o clinica privata din Sibiu.Aceștia au intervenit endoscopic, adica minim invaziv, pentru a rezolva o malformație congenitala complexa a unei handbaliste de 21 de ani din județul Valcea.

- O echipa de medici a reușit o operație in premiera mondiala, la o clinica privata din Sibiu. Aceștia au intervenit endoscopic, adica minim invaziv, pentru a rezolva o malformație congenitala complexa a unei handbaliste de 21 de ani din județul Valcea. Șeful echipei medicale, chirurgul Victor Costache,…

- Premiera mondiala in lumea medicala! O femeie a reușit sa aduca pe lume un copil perfect sanatos, in urma unui transplant de uter de la cadavru. Este prima naștere de acest fel, marcand un moment important in istoria medicala.

- Recent, in cadrul clinicii Cardiotim s-a efectuat o noua procedura, cea de inchidere de Foramen Ovale Patent (PFO), cu un succes rasunator. The post Intervenție medicala in premiera la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Asteptarea a luat sfarsit. Toyota a dezvaluit a 12-a generatie a sedanului Corolla in cadrul Salonului Auto de la Guangzhou, China. Paralel, automobilul a fost prezentat si in Statele Unite ale Americii in aceasta noapte, si acesta se va deosebi de modelul care se va comercializa in Europa.

- Ministerul Apararii Nationale anunta ca, in cadrul exercitiului international Eu-ModEx 2018, la formatiunea medicala ROL 2 E, dislocata in poligonul Centrului 70 Geniu Aviatie Pantelimon, s-a realizat in...

- In cadrul exercitiului international Eu ModEx 2018, la formatiunea medicala ROL 2 E, dislocata in poligonul Centrului 70 Geniu Aviatie Pantelimon, s a realizat in premiera, miercuri 17 octombrie, o conexiune VTC videoteleconferinta prin intermediul sistemului de telemedicina.In cadrul scenariului, un…

- Va mai amintiti de modelul aniversar 911 Speedster Concept , prezentat in aceasta vara cu ocazia celor 70 de ani pe care ii marcheaza Porsche in acest an, de cand a inceput sa produca masini sportive?Aflati ca germanii s-au decis sa-l produca in serie si cu aceasta ocazie prezinta la Salonul Auto de…