- Un barbat de 64 de ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul de Urgenta din Braila, dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor prin inecare in fantana din curtea casei unde locuia.

- Cea mai influenta bloggerița din lume, cunoscut antreprenor și influencer, Chiara Ferragni, și unul dintre cei mai faimoși rapperi din Italia, Fedez, și-au unit recent destinele, in cadrul unei ceremonii luxoase in Sicilia. Se pare ca nunta celor doi, a creat atat de multa valva in social-media incat…

- Social-democratul cere scuze tuturor dupa postarea despre acest barbat pe Facebook. ”De doua zile ma gandesc cum am ajuns in aceasta situație de dezbinare, chiar și sprijinita puternic financiar din afara țarii. Recunosc ca prin gestul meu am contribuit la continuarea acestei lupte fara sens.…

- Managerul interimar al Spitalului de Urgenta din Craiova, Alin Demetrian, vrea sa faca in curtea institutiei un helesteu. Fara sa ceara aprobare, managerul a demarat lucrarile la sfarsitul saptamanii. Pacientii si-au facut semnul crucii cand au aflat ce preocupari are noul manager. Conducerea Consiliului…

- O pacienta din partea de vest a țarii, in varsta de 66 de ani, a fost supusa unui tratament hibrid prin embolizare preoperatorie percutana ghidata angiografic urmata de intervenție vasculara pentru indepartarea unei tumori de glomus carotidian. Aceasta intervenție a fost realizata in premiera naționala…

- Dinamo l-a achiziționat pe Gomelt, croatul care a mai jucat și la CFR Cluj. Dinamo a reușit un transfer important, inregimentandu-l pe croatul Tomislav Gomelt, ex-CFR Cluj. Tomislav Gomelt are 44 de meciuri și 2 goluri pentru ardeleni, in doua „mandate” separate: 2015-2016 și 2016 – 2017. El a aparținut…