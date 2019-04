Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dimineata m-am trezit cu cateva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat desteptatorul, iar la ora trei eram deja in masina, in drum spre Ucraina. Am vrut sa ajung in Ujhorod, unde prietenii nostri sarbatoresc cea de a 30-a aniversare de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare…

- McQueen, documentarul despre legendarul fashion designer si Wildlife, cu Jake Gyllenhaal si Carrie Mulligan, pe ecranele festivalului. American Independent Film Festival anunta titluri noi din programul editiei a treia. Under The Silver Lake in regia lui David Robert Mitchell, regizorul cunoscut pentru…

- Leto / O vara rock’n’roll, filmul-eveniment al controversatului regizor rus Kirill Serebrennikov, va fi distribuit in cinematografele din Romania in 12 aprilie. Lansarea va fi precedata de avanpremiere la Cluj (4 aprilie, Cinema Victoria, in cadrul Cinemateca TIFF, urmata de petrecere in Flying Circus)…

- Școala InLight lanseaza „Adevarul Scenic“, o serie de evenimente Q&A cu specialiști din teatru și cinematografie, dedicate atat celor din industrie, cat și celor interesați de acest domeniu. O data pe luna, școala de teatru și film InLight organizeaza discuții relaxate și pline de insemnatate, care…

- Secția romana a Teatrului de Nord prezinta in Sala Studio de pe strada Horea premiera spectacolului GOD IS A DJ de Falk Richter. Distribuția: Andrei Gijulete, Roxana Fanața, Catalin Mareș. Regia și muzica: Andrei Raicu. Traducerea și adaptarea: Iulia Ripan. Mișcarea scenica: Bogdan Olarson. Video design:…

- Campionul european de seniori și Under 23 și medaliat cu bronz la „mondialele” Under 23 de la București, maestru al sportului Mihai Mihuț a reprezentat CS Astra Arad la acest concurs major. Dar, de aceasta data, la categoria 67 kilograme, unde au participat concurenți din 21 de țari! Sportivul…

- Filmul autobiografic al lui Shia LaBeouf, "Honey Boy", a fost primit cu ovatii la premiera de la Eccles Theater, vineri seara, in cadrul Festivalului de Film Sundance, transmite publicatia Variety. Filmul, realizat dupa un scenariu scris de LaBeouf, se petrece in anii 2000, pe cand tanarul Shia cunostea…

- Guy Verhofstadt Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, a avertizat-o marti pe Viorica Dancila ca guvernul pe care il conduce ar putea fi al treilea in cazul caruia va fi activat Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. In cazul in care guvernul roman nu respecta recomandarile…