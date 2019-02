Premieră la Washington. Arabia Saudită, decizie surprinzătoare: Prima din istorie! Arabia Saudita a numit, pentru prima data, o femeie in postul de ambasadoare in SUA, in timp ce relatiile dintre cele doua tari sunt intr-o situatie dificila din cauza cazului Khashoggi. Printesa Rima bint Bandar il va inlocui la Washington pe printul Khaled ben Salmane, frate mai mic al puternicului print mostenitor Mohammed ben Salmane, numit ministru-adjunct al apararii. Ea va fi prima femeie care ocupa acest post-cheie al diplomatiei saudite. Printesa Rima este fiica printului Bandar ben Sultan, care a fost ambasador in SUA din 1983 pana in 2005. Considerata o militanta pentru drepturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

