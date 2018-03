Premiera la Teatrul de Stat Constanta: Testosteron“, trufie masculina sau adevarul“ lor despre ele?

Stiri pe aceeasi tema

- Premiera documentarului jurnalistic „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agentia Nationala de Presa a Romaniei Agerpres, a avut loc in seara de miercuri, 28 februarie, la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau, informeaza MOLDPRES citat de Adevarul.

- Cu "Testosteronldquo;, un spectacol contemporan cu titlu indraznet, care ar putea leza urechile pudibonzilor, avand la baza textul polonezului Andrzej Saramonowicz si regia timisoreanului Traian Soimu, Teatrul de Stat Constanta TSC deschide seria premierelor din 2018. Spectacolul va avea premiera sambata,…

- Sedinta de miercuri in care procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a prezentat Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017 a avut loc in absenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a premierului Viorica Dancila. Toader a anuntat inca de marti ca nu va…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru vineri, 2 martie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 4 martie 2018 de la ora 10.00, respectiv ora 11.30. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- La debutul unui interval de timp dedicat, in fiecare an, femeilor, in datele de 2, 3, 4 martie, de la ora 19.00, Teatrul de Stat prezinta noua sa premiera, cu titlul „TESTOSTERON” si cu sapte barbati in distributie. Asadar, ca alternativa culturala la traditionalele spectacole de striptease masculin,…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru maine, 27 februarie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 28 februarie 2018 de la ora 10.00. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul fiind semnate…

- Teatrul de Stat Constanta invita publicul, in primul weekend al lunii martie, sa urmareasca un spectacol nou nout, "Testosteronldquo;, de Andrzej Saramonowicz, in regia lui Traian Soimu. Avanpremiera va avea loc vineri, in a doua zi a lui Martisor, iar premiera, sambata. O a treia reprezentatie este…

- Duminica, 04 martie 2018, orele 10.00 si 11.30, la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare" are loc premiera piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul fiind semnate de Cristian Mitescu, actor, regizor, scenarist si…

- Marele scriitor american Mark Twain spunea: „Adevarul este mult mai ciudat decat fictiunea” Un oarecare, un mucalit, pesemne indispus de vreo sentinta a unui tribunal, s-a adresat, discret, unui post de radio britanic cu o intrebare simpla: „Ce este aceea o lege"? Glumetul de serviciu al emitatorului…

- Actrita Maria Lupu Vasilescu de la Teatrul de Stat Constanta are nevoie de in continuare, de gandurile bune materializate in gesturi mici, care pot face diferenta. Fiecare dupa puterile sale poate sa o ajute pe Maria donand o suma de cat de mica pentru acoperi costurile operatiei de embolizare a anevrismului…

- „MENAJERIA DE STICLA” de Tennessee Williams a avut premiera la Teatrul de Stat Constanța (TSC) in primavara anului 2015. Vineri, 16 februarie, la ora 19.00, spectacolul va fi reluat, oferind spectatorilor constanțeni prilejul de a se delecta cu o piesa ilustrativa pentru dramaturgia americana contemporana.…

- Mihai Traistariu a fost dat in judecata, dupa ce s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț. Avocații au luat deja masuri și au adunat probele necesare. „Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018,…

- Un nou scandal zguduie piata muzicala, nu doar de la noi, dar se pare ca si la nivel international. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca insusi marele J Balvin i-a plagiat piesa „Machina”, pe care a lansat-o sub numele de „Machika”, superhit la ora actuala, cu aproape 70 de milioane…

- Teatrul „George Ciprian” gazduieste pe 27 februarie, de la ora 19,00, spectacolul „O afacere ruseasca”, avandu-i in distributie pe Anca Sigartau si Marius Bodochi. Piesa este o adaptare dupa nuvela „Usul ” de A. P. Cehov, si vorbeste despre povestea tinerei vaduve Elena Nicolaevna Popova, care si-a…

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro.

- Cu un text scris de celebra scenarista de la Hollywood, Nora Ephron, regizorul și actorul Emil Hoștina, cunoscut pentru rolurile sale ca actor din filmele ”Harry Potter and the Deathly Hallows” sau ”The Imaginarium of Doctor Parnassus”, prezinta la ARCUB spectacolul de teatru „Am iubit, am purtat, am…

- Premiera muzicala de la moldoveanca Olga Verbitchi! Interpreta a lansat recent o superba melodie in colaborare cu Dj Sava din Romania. Piesa se numeste „Coco Bongo” si te duce cu gindul la zilele de vara si timpul liber din Mexic. Melodia vine la pachet si cu un videoclip incendiar, care, in mai putin…

- Un barbat din Galați a fost sancționat contravențional cu o amenda de 200 de lei dupa ce acesta a jugnit un polițist pe Facebook.Barbatul s-a plâns pe Facebook ca este victima unui abuz, dupa ce a fost sanctionat cu o amenda în valoare de 200 de lei pentru jigniri aduse unui…

- Consilierii judeteni se reunesc astazi in prima sedinta din acest an. Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi a sedintei vizeaza stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018. Consiliul Judetean Constanta are in subordine sapte institutii de cultura: Teatrul de Stat Constanta, Teatrul…

- Pozarul Clujului de secol XIX Fotograful transilvanean Veres Ferenc (1832-1916), inventator si initiator al ideii de muzeu al fotografiei in Ungaria, este cel datorita caruia turistii si indragostitii de fascinanta istorie a Clujului ii pot vedea infatisarea de acum 150 de ani. Un album unicat…

- Stabilita in America de aproape 17 ani, Saviana Stanescu este la ora actuala unul dintre cei mai valorosi dramaturgi contemporani. Iar piesa ei „Waxing West“ a fost elogiata in aceasta saptamana intr-un amplu articol in prestigiosul The Washington Post. „Waxing West“ a fost premiata in 2007 cu o distinctie…

- Proiectul artistic este realizat in regia lui Ion Ciubotaru, iar pariul echipei este sa puna-n discutie, prin creatia teatrala, o tema foarte actuala, a ceea ce inseamna frumusetea, cu cele doua forme fundamentale ale ei – frumusetea interioara si frumusetea exterioara. "Desigur, in prim-plan ramane…

- Brexit este „cel mai important moment in istoria politica a Europei inceputului de secol 21“. O spune Marius Turda, un istoric roman ce preda la universitatile Oxford si Oxford Brookes. Acesta povesteste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, care este atmosfera in Anglia dupa iesirea britanicilor din…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Eurodeputatul Laszlo Tokes solicita suspendarea colaborarii dintre UDMR si partidele de guvernamânt. Totodata, acesta doreste si demisia premierului Mihai Tudose, ca urmare a declaratiilor acestuia cu privire la maghiarii care „vor flutura” lânga steagul secuiesc …

- Luni, 15 ianuarie, Teatrul de Stat Constanța marcheaza Ziua Culturii Naționale printr-un spectacol de poezie și dans intitulat „Luceafarul”. Spectacolul va incepe la ora 19.00 și o va avea ca protagonista pe actrița Luiza Sarivan. Ea va fi acompaniata de balerina Louise Chapovaloff, din Franța, și de…

- Luni, 15 ianuarie, Teatrul de Stat Constanta marcheaza Ziua Culturii Nationale printr un spectacol de poezie si dans intitulat "Luceafarul". Spectacolul va incepe la ora 19.00 si o va avea ca protagonista pe actrita Luiza Sarivan. Ea va fi acompaniata de balerina Louise Chapovaloff, din Franta, si de…

- Iulia Rugina, care a regizat recent filmul „Breaking news“ premiat la Karlovy Vary, spune ca a fost tot timpul rebela si nonconformista. „Sunt freelancer si, conform statului roman, sunt in afara sistemului“, spune cineasta. Pelicula „Breaking news“ are scene filmate in redactia „Adevarul“.

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Prima premiera din acest an a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, ''Un roman cu contrabas'', o adaptare dupa Cehov, este pusa in scena de regizorul spaniol Paco Alfonsin. Potrivit directorului teatrului, Tompa Gabor, piesa este montata cu un buget ''de aproape…

- Mii de tineri vor sa fie politisti. Cinci pe un loc la Scoala din Cluj FOTO La Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, inca de la orele diminetii, primii candidati la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 s-au prezentat pentru a-si ridica legitimatiile de concurs. Activitatea…

- „Metabolism” se refera la toate procesele din organism, fie ele de stocare (anabolism) sau de consum de resurse (catabolism). Exista atat un anabolism al muschilor, oaselor (bun, pana la un punct) cat si unul al grasimilor (stocarea grasimilor). Deci un „metabolism crescut al grasimilor” poate sa insemne…

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat cine si a adjudecat contrcatul "Echipamente lumini, video si sunetldquo;. Acestea sunt: DB Technolight SRL din Brasov, valoarea contractului fiind de 117.200 lei, si Proiector 24 Trading SRL din Bucuresti, valoarea contractului fiind de 278.132,26 lei. Persoanele…

- Teatrul de Stat Constanta, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de economist achizitii gradul II cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ, Achizitii conform H.G. nr. 286 2011.Cerinte specifice: studii superioare economice cu diploma de licenta; vechime…

- In premiera, un roman a cucerit medalia de aur din partea Federației Internaționale de Arta Fotografica, la Salonul Internațional de Arta Fotografica „Bucovina mileniului III”, de la Suceava. Ciștigatorul se numește Mindru Cantemir și este din Arad. El a fost medaliat cu aur la secțiunea „Travel”, pentru…

- La 31 de ani, Claudiu Keseru i-ar putea calca pe urme lui Ilie Dumitrescu daca va accepta propunerea celor de la CF Atlante de a se transfera in liga secunda din Mexic. Fox Sports noteaza ca Atlante si-a indreptat privirea spre Europa, acolo unde cauta un golgheter pentru noul an. Noul presedinte…

- "Le multumesc medicilor Maneul Ribas si Vittorio Belotti pentru profesionalismul de care au dat dovada si pentru ca m-au ajutat sa-mi rezolv problemele si sa revin la activitatea mea. Sunt pregatit pentru o noua provocare. Multumesc", a fost mesajul antrenorului.Cosmin Olaroiu a fost pana…

- Asediu de capete incoronate asupra republicii romane. Nici un alt eveniment nu a atras vreodata un asemenea nivel de oapeți de vița nobila. Printre cei veniți in premiera, un vizitator fidel: prințul Charles STOP Apropo de prinți: ex-principele Nicolae nu a mai fost impiedicat sa-și viziteze bunicul,…

- Limitele fizice pot fi depasite cu gratie atunci cand este vorba despre un act artistic. Au demonstrat-o actorii trupei Tetis, a Asociatiei Nevazatorilor din Constanta, care au urcat pe scena seara trecuta, la Teatrul de Stat pentru a prezenta publicului celebra piesa „Geometrie Conjugala.“ Piesa de…

- Teatrul de Stat Constanta, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de sef serviciu ndash; Serviciul Resurse Umane Administrativ Achizitii din cadrul Compartimentului Resurse Umane Administrativ Achizitii conform H.G. nr. 286 2011.Cerinte specifice: studii superioare…

- Teatrul de Stat Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de sef serviciu regizorat din cadrul Compartimentului Regizorat conform H.G. nr. 286 2011.Cerinte specifice: studii superioare absolvite cu diploma de licenta; vechime in munca specialitate: cel putin 5 ani; cunoasterea…

- Smiley lanseaza „O poveste”, ultima piesa din maratonul aniversar #Smiley10, o coproductie HaHaHa Production si Cat Music. Piesa se va regasi pe albumul cu numarul patru, care va fi disponibil incepand cu 18 decembrie in format fizic și digital. „O poveste este despre dragoste, dragostea fața de tot…

- Cea de-a zecea piesa din proiectul aniversar #Smiley10 a fost lansata duminica de Smiley. „«O poveste» este despre dragoste, dragostea fata de tot ce ne inconjoara si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!“, spune Smiley…

- Teatrul National din Iasi, impreuna cu Centrul Cultural German prezinta o noua premiera la sfarsitul acestei saptamani. Directorul institutiei, Cristian Hadji Culea a precizat ca piesa reprezinta un experiment si premiera va avea loc la Teatrul Cub: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/8-dec-ora-18-Hadji-Culea.mp3…

- „Piesa este o lunga conversatie intre doi oameni diferiti, doi oameni care fac parte din clase sociale diferite. Doi oameni intre care exista o permanenta confruntare cu o tentativa de omucidere si una de sinucidere, ambele esuand in grotesc. Toata piesa este un studiu psihologic asupra conditiei de…

- Miercuri, 6 decembrie, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Ion Creanga, prezinta premiera unui nou spectacol dedicat copiilor: "Vrajitorul din Oz", dupa celebrul roman de Frank L. Baum. Tinerii spectatori cu varsta peste 5 ani sunt invitati sa i se alature micutei Dorothy pe drumul din caramizi…

- Premiera in Baia de Fier! Localnicii sunt invitați, miercuri seara, la prima ediție a Targului de Craciun. De la eveniment nu vor lipsi muzica populara, produsele tradiționale ori vinul fiert. Seara se va incheia cu un foc de tabara...

- 6 DECEMBRIE 2017 “Darul Sfantului Nicolae”- spectacol interactiv pentru cei mici susținut de actorul Marian Ralea In data de Miercuri,6 Decembrie 2017, Teatrul „Sica Ale xandrescu” pregatește o surpriza pentru cei mai mici spectatori. Magicianul Marian Ralea aduce „Darul Sfantului Nicolae” pentru…