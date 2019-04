Premieră la Iaşi: Inconştientul cu Audi a fost dibuit şi pedepsit In jurul orei 13.30, soferul unui autovehicul a filmat momentul in care soferul unui Audi depaseste pe linie continua, intr-o curba, si este pe punctul de a se izbi frontal cu un alt autoturism care circula din sensul opus. Soferul din Audi a virat in ultimul moment brusc, dupa ce si soferul din fata se fereste de el, reintrand pe banda lui, dar „muscand" din acostament, manevra destabilizand pentru cateva clipe masina. Reprezentantii P (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

