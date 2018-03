Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la Iași. Un barbat acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu doi morți a fost condamnat pentru omor calificat și nu pentru ucidere din culpa, cum trateaza, de regula, justiția romana cazurile de acest fel. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani…

- Imagini desprinse parca din filmele de groaza, familii distruse si constiinta incarcata. Cam asa s-ar putea descrie pe scurt accidentele rutiere mortale. La Iasi, din pacate, au loc destul de multe accidente grave. Chiar daca politistii sunt mai tot timpul pe strazile din judet si incearca sa stopeze…

- Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi lanseaza, in premiera nationala, cu un buget de auteritate, proiectul de punere in scena a initiativelor care vin din partea actorilor si regizorilor institutiei de cultura. Directorul Teatrul National, Cristian Hadji Culea, a precizat ca din cauza bugetelor…

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- Acesta s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. "La data de 2 martie, politistii Sectiei 4 au oprit pentru control un autoturism condus de catre un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, pe strada Ciurchi, din municipiul Iasi. Intrucat emana halena alcoolica, el a fost testat…

- ndemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In ianuarie, au beneficiat de acest…

- Doi români au fost condamnati la închisare, miercuri, de o instanta din Irlanda de Nord, dupa ce acestia au fost gasiti vinovati pentru trafic de persoane si proxenetism, relateaza site-ul Belfast Live.

- Opt persoane angajate la o societate care are ca obiect de lucru exploatarea forestiera au ramas izolate si fara alimente in Insula Mare a Brailei, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, si au fost salvate de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila, care au intervenit cu…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre doi barbati - unul de 66 de ani din…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie AGERPRES.Protestatarii s au mobilizat pe retelele de…

- Procurorii din Istanbul au cerut o pedeapsa de 10 ani de inchisoare pentru un șofer de taxi care a inșelat un turist, datorita faptului ca a lungit de o maniera oneroasa o cursa, și prin urmare a caștigat mai mulți bani.

- Al doilea gasit in Cehia este un tanar de 22 de ani, din comuna Ipatele, care fusese condamnat la doi ani de inchisoare tot pentru furt calificat. Acesta a primit condamnarea de la judecatorii din Constanta si a fost gasait tot in Praga. Al treilea iesean a fost gasit in capitala Italiei. „A fost localizat…

- Pentru ca, oficial, drumul de la Iasi la Roman are o singura banda pe sens. Dar alti conducatori auto refuza sa intre pe acostament, cu atat mai mult cu cat ruleaza chiar peste viteza regulamentara. Cu alte cuvinte, nu ingreuneaza traficul. Exista insa categoria grabitilor, care conduc cu mult peste…

- Un protest tacut sincron a avut loc, sambata la pranz, in fata sediilor PSD din Sibiu si Cluj-Napoca. La mbele actiuni au participat cateva zeci de persoane. Si la Iasi au iesit cateva persoane pentru a sustine cele doua...

- In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor. Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva. In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Imagini socante au fost surprinse pe o sosea din Iasi, unde un sofer beat a spulberat cu viteza doi oameni. Masina scapata de sub control a intrat cu putere intr-un autoturism parcat, chiar in...

- Alte opt persoane au murit, în ultimele zece zile, din cauza virusului gripal, numarul deceselor ajungând la 16. De la începutul sezonului 2017-2018 au fost înregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Avand in vedere ca in Romania nu exista un sistem standardizat privind preventia si asistenta pacientilor cu dementa Alzheimer, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi va implementa un proiect in premiera pentru tara noastra, ce va fi structurat pe doua obiective.

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația respectiva.…

- Duminica, 4 februarie, de la ora 18:00, la Ateneul din Iasi (Str. Ion Creanga, nr. 14), va avea lansarea romanului Soldatii. Poveste din Ferentari, aparut la Polirom in trei editii (2013, in „Ego. Proza”; 2014, in „Top 10+”; 2017, in editie limitata) si distins cu Premiul revistei Observator cultural…

- Instructor auto condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Tribunalul Alba a pronunțat prima decizie intr-un dosar in care un instructor auto din Baia de Arieș este judecat pentru trafic de influența. Barbatul a fost surprins in flagrant, in luna ianuarie 2017, in timp…

- Peste 550 de persoane participa la o petrecere oferita de PSD in aceasta seara la Iasi. Evenimentul, intitulat „Revelionul pensionarilor" este organizat de filiala municipala a PSD Iasi. Manifestarea are loc la Restaurantul Castel din Copou.

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au insumat 291,57 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.729 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie, au…

- Un barbat care a incercat sa mituiasca doi politisti cu cate 100 de euro a fost condamnat de magistratii de la Tribunalul Suceava. Grigorie Nemciuc a primit doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, precum si o amenda penala de 3.600 de lei. Solutia nu este definitiva si ...

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…

- Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute din cauza vantului, in timp ce ninsorile se manifesta mai mult in zonele muntoase. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand chiar si sub minus 32 de grade Celsius (vezi hartile ANM atasate) TEPERATURI RESIMTITE LA ORA 11.00…

- Cinci persoane au ajuns in ultimele zile la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dupa ce au fost gasite in stare de hipotermie din cauza temperaturilor scazute inregistrate, a informat marti coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu. Potrivit acesteia, in trei dintre cazuri este vorba de persoane fara…

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iași in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra și de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard și au atacat trei persoane, scrie Ziarul de Iași.

- Desfasurata pe parcursul a mai mult de patru ore, sedinta de ieri a CExN al PSD, in care premierul a incercat sa-i fure partidul lui Dragnea, s-a incheiat nedecis. Braileanul si teleormaneanul si-au dat intalnire pentru „duelul" final la Iasi, pe un teren neutru pentru partid si virgin pentru banii…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…

- Inca o sinucidere a avut loc, miercuri, in Iasi, la doar trei zile dupa ce un profesor universitar si sotia sa au decis sa isi puna capat zilelor. O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al blocului unde locuia, in zona Splai Bahlui.

- Tribunalul Galati a contopit o pedeapsa de 8 luni de inchisoare, primita pentru conducerea unui vehicul fara permis, cu pedeapsa de 4 ani de inchisoare la care fusese condamnat un traficant de persoane, Iulian Obreja, un infractor extrem de periculos, cunoscut pentru barbarismul cu care isi trata victimele.

- Cateva sute de persoane marșau sambata seara, in Capitala, in semn de protest fata de modificarile aduse legilor justitiei. Totodata, circa 1.000 de persoane protestau la Iași. Aici, oamenii scandau printre altele „Toader Tudorel / O sluga model”, „Tudorel nu ești ieșean / Marș la Dragnea-n Teleorman”,…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Patru persoane care aveau o cultura de cannabis intr-o locuinta din Navodari au fost condamnate definitiv, vineri, de Curtea de Apel Constanta, la pedepse cu inchisoare cuprinse intre doi ani si zece luni si trei ani si zece luni pentru trafic de droguri, potrivit news.ro.Curtea de Apel Constanta…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a vorbit cu studentul care a supravietuit macelului din caminul de la Iasi, al carui autor, Aurelian Giosan, a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viata. Casian Harpa a stat in coma mai multe zile dupa ce a fost injunghiat in mod repetat de Giosan si ne-a spus…

- Aurelian Giosan, studentul de la Iasi care si-a injunghiat doi colegi de camin, unul dintre ei decedand din cauza loviturilor, si-a aflat sentinta. Tanarul a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru fapta sa, desi nu a recunoscut nicio secunda faptele. (VEZI SI: Tatal monstrului din Iasi nu isi…

- Un australian in varsta de 56 de ani, Paul Cosgrove, a fost condamnat miercuri, dupa ce a recunoscut ca l-a ajutat pe britanicul Martin Keane in planul de a strecura fani ai cantaretului la concertul sau sold-aut, folosind bilete falsificate. Keane, in varsta de 60 de ani, a fost inchis luna trecuta,…