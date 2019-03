Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de luni, 18 martie 2019, a emisiunii Asia Express, de la Antena 1, a avut loc o modificare neașteptata. Echipele participante in concurs au fost modificate. Prezentatoarea Gina Pistol a anunțat, chiar la inceputul emisiunii, ca echipele iși vor schimba membrii intre ele, spre surprinderea…

- ASIA EXPRESS 17 MARTIE 2019 Ruby s-a tavalit pe jos dupa ce a aflat ca ea și Robert au caștigat din nou imunitatea. „Noi nici nu eram pe radar pentru restul concurentilor", a spus Robert, iubitul lui Ruby. „I-am cam subestimat", a recunoscut Paul Ipate. CRBL și Oase au crezut ca au fost primii…

- Ana Morodan și-a dat frau liber imaginației in ediția de marți seara, Asia Express. Concurentii au fost nevoiți sa sparga 50 de nuci de cocos lovindu-le de o piatra si apoi sa le dea pe o razatoare. „Am spart cateva nuci, spectacol de lapte de cosos. Existau niște mese cu o razatoare", a spus George…

- Bogdan Boanta a fost nevoit sa iși schimbe look-ul, in ediția de luni seara Asia Express. Gina Pistol le-a spus participanților ca au mai multe șanse sa obțina imnunitatea, daca aleg sa se tunda. Astfel ca, barbații trebuie sa se tunda 0, iar femeile trebuie sa renunțe la 10 centimetri de par. „Uita-te…

- Dupa ce echipa formata din Ana Morodan si Adrian Telespan a castigat proba de imunitate in ultima editie „Asia Express“, Jojo si Paul Ipate i-au acuzat pe acestia ca au trisat la majoritatea probelor.

- Marți seara, pe Antena 1, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa, in cea de-a doua etapa Asia Express - Drumul Elefantului, din Sri Lanka. Clasamentul recalculat in funcție de misiunea opționala de luni seara i-a salvat pe Șerban Copoț și Cosmin Seleși, care au caștigat pentru a doua oara…

- A doua ediție a reality-show-ului "Asia Express" inca n-a intrat pe post, la Antena 1, dar caștigatorii "au rasuflat"! Conform unor surse apropiate echipelor de vedete care au participat la aventura din India și Sri Lanka, in marea finala au ajuns Ruby și iubitul ei, Adi, dar și coregrafii Bogdan Boanta…