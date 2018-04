Stiri pe aceeasi tema

- Consuela di Monaco, supranumita „Ambasadoarea Frumuseții”, traiește o adevarata drama, dupa ce viitorul soț a parasit-o cu doar cateva zile inainte de nunta. Bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, momentele dificile prin care a trecut. (VEZI ȘI: FOSTA MISS…

- Cezar Ouatu a decis sa paraseasca Romania și susține ca ar putea sa nu se mai intoarca vreodata. Celebrul artist le-a urat „La mulți ani!” tuturor romanilor care iși serbeaza astazi onomastica in postarea trista in care a anunțat ca iși ia ramas-bun de la țara natala. „Dragii mei, in primul rand “La…

- Dupa ce concurenții Exatlon se așteptau ca Oltin Hurezeanu sa fie eliminat, telespectatorii au fost șocați sa afle ca Diana Bulimar a fost cea eliminata. Mai nou, pe rețelele de socializare cei care se uita la emisiune scriu ca acesta va ajunge in finala „fara sa vrea”. Oltin, considerat cel mai slab…

- Referindu-se la situația stadioanelor pentru Euro 2020, fostul internațional Gica Popescu, consilier guvernamental privind organizarea CE de peste doi ani in Romania, a spus ca situatia de la Dinamo nu este deloc buna, insa da asigurari ca Romania nu va pierde meciurile pe care le are la acest turneu.…

- Frate, frate, dar branza-i pe bani. Un adevarat razboi a izbucnit in familia unora dintre cei mai temuți interlopi din Romania. Sandu și Petre Geamanu au ajuns la cuțite. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a aflat detalii uluitoare din scandalul care a pus pe jar un intreg clan. (CITEȘTE ȘI: AU PLATIT…

- Duo-ul american, THE CHAINSMOKERS vin pentru prima data in Romania, in luna august, la festivalul UNTOLD. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt caștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – “Closer”, are peste doua miliarde de vizualizari. In 2017, THE CHAINSMOKERS…

- Spitalele de stat vor putea oferi servicii private de sanatate, conform noilor prevederi din Contractului cadru de asistența medicala, care va intra in vigoare de la 1 aprilie. Potrivit publicației legestart.ro, Ministrul Sanatații, le-a transmis managerilor de spitale, in cadrul unei videoconferințe,…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, e sceptic in ceea ce privește dorința fanilor dinamoviști de a implementa modelul socios la echipa din "Ștefan cel Mare". "La Dinamo trebuie oameni cu bani mulți, gen Țiriac, Copos sau Gigi Becali. Eu nu cred in varianta cu suporterii,…

- Au trecut doar doar doi ani de cand grecul Petros Petrakas s-a stabilit in Romania, dupa ce a batut lumea in lung și in lat, dar el deja se considera, in suflet, roman. O serie de intamplari neașteptate au facut ca Petros sa ajunga in județul Satu Mare, de unde spune ca nu ar mai […] The post Poveste…

- HOROSCOP 23 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- HOROSCOP 22 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Premiera in Romania, performanța absoluta la ferma Agroserv Mariuța din județul Ialomița, exploatația agricola a fermierului Nicușor Șerban. Genetica de varf, dar și investiția in specialiști, intr-o echipa unita a facut ca aceasta ferma sa fie prima unde o vaca de lapte reușește sa atinga producția…

- Liviu Varciu și Anda Calin o boteaza astazi pe fiica lor, Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va transmite imagini live de la fața locului. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor canta la eveniment se numara Adi Minune și Jean de la Craiova.…

- Deși a facut eforturi uriașe sa nu iși lase la vedere sarcina, ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata primele imagini cu burtica de gravida a Sorinei Docuz. Viitoarea mamica se menține intr-o forma de zile mari și are foarte mare grija de aspectul ei fizic. (VEZI ȘI: Fosta doamna primar…

- Am gasit ”cuibușorul de nebunii” al lui Dorian Popa! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, vila pe care și-o construiește celebrul artist in comuna Domnești, județul Ilfov. Dorian Popa a strans o suma frumușica dupa ce a jucat in “Pariu cu viata”. A facut parte din trupa…

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Grave probleme de sanatate are Omar Hayssam, primul terorist al Romaniei, condamnat la 23 de ani de inchisoare! Cel care a pus la cale rapirea jurnaliștilor in Irak sufera, printre alte maladii extrem de serioase, și de Parkinson! Și, conform medicului Dan Raican, președintele Asociației AntiParkinson,…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In ciuda faptului ca este un luptator de arte marțiale cunoscut, el a ”incasat-o” de fiecare data! Codin Maticiuc a fost martor la scandal și a povestit cum s-a intamplat.…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Jocurile Paralimpice 2018. La ediția din acest an, care va avea loc la la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 9-18 martie, Romania va fi reprezentata doar de snowboarderul Mihaita Papara. Delegația noastra este compusa din cinci persoane și a ajuns, miercuri, in Satului Paralimpic. “Tricolorii”…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- PRIMA CASA 2018. BCR va acorda credite de peste un miliard de lei prin noul plafon alocat pentru „Prima Casa„, potrivit unui comunicat al bancii, care anunta ca a primit 511 milioane de lei in cadrul noii editii a programului. PRIMA CASA 2018. PRIMA CASA 2018. Creditul „Prima Casa” al BCR are o dobanda…

- Nati Meir, fostul candidat la Președinția Romaniei, a fost internat, de urgența, la un centru medical din Israel, dupa ce a suferit un atac cerebral. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini din rezerva de spital in care se recupereaza omul de afaceri. In mai 2009,…

- Raoul, binecunoscutul partener de scena al Mirabelei Dauer, are, din nou, emoții. Celebrul cantareț risca sa fie inchis ca recidivist dupa ce a ajuns la al patrulea dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fara permis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a obținut, in exclusivitate, prima reacție…

- A fost o seara plina de suspans la „Ferma Vedetelor”! Și asta pentru ca fiecare dintre concurenți simțeau cate un carusel de emoții. In plus, la duel au participat familia Duman și cuplul Dragoș Moștenescu – Narcisa Suciu. In timpul probelor, tensiunea a atins cote maxime, iar la final a fost anunțata…

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- Oamenii din catunele nestiute ale Romaniei filmate de TVR 1 pentru seria „Izolati in Romania” au ajuns la sufletele oamenilor. Telespectatorii i-au ajutat, de-a lungul timpului, asa cum au putut. Petre si Vasile, doi batrani care isi duc viata asa cum pot, in casute batranesti de munte, fara sa aiba…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

- Adrian Minune a avut o reacție neașteptata in timpul unui eveniment, atunci cand un tanar a venit sa-i ceara o dedicație, oferindu-i 10 lei. Celebrul manelist nu și-a ascuns dezamagirea și l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, Minune a scos din buzunar 500 de…

- Creadeați ca Iulia Albu exagereaza cu ținutele ei ințelese mai de nimeni? N-ați vazut ce inseamna harajuku! Celebrul stil japonez l-a inspirat pe un apreciat designer din Baia Mare care a scos o colecție de haine reconstruite. Lorand Coza și elevii de la școala lui de modele ne-au facut o demonstrație…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor canta la editia din acest a an a festivalului Rock The City. Concertele vor avea loc in Bucuresti, la Romexpo (parcarea A); biletele vor fi puse in vanzare de la ora 14:00 si costa intre 160 si 320 de lei.

- Simona Halep ramane pe locul 2, la doar 45 de puncte in urma lui Caroline Wozniacki, dar la inceputul saptamanii viitoarre, dupa incheierea turneului de la Dubai, va redeveni numarul 1 mondial. Mihaela Buzarnescu a reusit un salt de patru pozitii, intrand in premiera in Top 40 WTA dupa ce…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima institutie din Romania care a devenit membru al European Rural History Organisation (EURHO), organizatie stiintifica ce reuneste institutii si personalitati din domeniul istoriei si patrimoniului rural european. "In data de 19 ianuarie 2018,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare o vizita in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care si Romania, informeaaza agentia de presa Kyodo. In 100 de ani, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in tara noastra.

