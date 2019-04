Lori Lightfoot, in varsta de 56 de ani, un fost procuror federal care a condus o comisie de supraveghere a activitatilor politiei, a obtinut o victorie detasata impotriva lui Toni Preckwinkle, o democrata si afroamericana la fel ca ea. Lightfoot a obtinut 74% din voturile exprimate, potrivit primelor estimari, in urma numararii majoritatii biletinelor de vot.



Ea a facut campanie cu un program progresist, promitand sa reduca inegalitatile sociale si rasiale. Cartierele de sud si de vest ale orasului, cele mai sarace si locuite majoritar de o populatie aprooape in intregime de culoare,…