Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, in cursul unei intrevederi luni seara la New York, puncte de acord asupra subiectelor divergente intre Franta si Statele Unite, au facut cunoscut surse din cadrul presedintiei franceze, transmite AFP, potrivit Agerpres. Timp de aproape o ora, cei doi…

- Noul presedinte al Cubei, Miguel Diaz-Canel, a ajuns duminica la New York, unde va participa la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, transmite Reuters, potriivit Agerpres. Potrivit presei de stat cubaneze, liderul de la Havana va denunta la ONU embargoul american impotriva tarii…

- Sute de cetateni bulgari care traiesc in afara tarii au calatorit la Sofia si s-au strans duminica in fata parlamentului bulgar pentru a cere demisia guvernului si schimbari in sistemul politic.

- Lily Rose, fiica lui Johnny Depp cu Vanessa Paradis, a fost surprinsa zilele trecute pe strazile din New York, in timp ce se plimba alaturi de cateva prietene, dar si de un tanar misterios. Lily Rose Depp, alaturi de tanarul misterios In fotografiile realizate de paparazzi si aparute in presa din intreaga…

- Guvernul Romaniei a trimis, seara trecuta, președintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgența a ședinței Consililui Suprem de Aparare a Țarii in vederea analizarii și avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale, cuprinse…

- Oficialii universitatii i-au surprins cu aceasta veste pe studentii din anul intai, care au venit joi sa-si obtina halatul alb in cadrul unei ceremonii desfasurate anual. Kenneth Langone, presedintele consiliului facultatii de medicina NYU Langone Health, a explicat ca acest lucru a fost posibil datorita…

- In perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului au fost preluate de viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii. A fost și el prezent la Palatul Victoria in aceasta dimineața. Viorica Dancila a solicitat sambata Serviciului Roman…

- Jacinda Ardern, Premierul Noii Zeelande, a demonstrat tuturor ca este o femeie puternica și pregatita sa imbine cu succes noul rol de mamica cu funcția publica. Ce face la cateva saptamani dupa ce a nascut-o pe fiica ei, Neve. Jacinda Ardern are 38 de ani și este Premierul Noii Zeelande. Nu s-a dezis…