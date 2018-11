Stiri pe aceeasi tema

- Israelul, stat predominant evreu, a numit primul sau ambasador arab crestin, a anuntat vineri Ministerul de Externe israelian, informeaza dpa. George Deek va reprezenta Israelul in Azerbaidjan din vara anului 2019, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe. Deek si-a terminat pregatirea…

- Deek si-a terminat pregatirea diplomatica si a lucrat anterior ca ambasador adjunct in Nigeria si Norvegia, a adaugat purtatorul de cuvant. Deek, in varsta de 34 de ani, s-a nascut intr-o familie araba crestina din Tel Aviv. El a studiat dreptul international la Universitatea Georgetown din Washington…

- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea…

- Calin Popescu Tariceanu a facut declarații dure la adresa lui George Maior, care a fost audiat la Comisia de politica externa a Senatului . Șeful Senatului susține ca va cere Ministerului de Externe retragerea acestuia din postul de ambasador la Washington. „Eticheta care se preda tinerilor diplomați…

- Turcia s-a declarat marti 'preocupata' de decizia Statelor Unite de a inchide misiunea palestiniana la Washington, guvernul de la Ankara considerand ca o astfel de masura demonstreaza ca administratia americana si-a 'pierdut impartialitatea', transmite AFP preluata de Agerpres. Anuntul de luni…

- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, se va intalni marți in Washington cu reprezentantul Statelor Unite pentru comerț, Robert Lightzhizer, pentru a discuta despre noile prevederi ale Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Purtatorul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este si ministru de externe, a ordonat miercuri inchiderea ambasadei israeliene din Paraguay, informeaza Reuters. Decizia a fost anuntata la cateva ore dupa ce ministrul paraguayan de externe, Luis Alberto Castiglioni, a declarat ca ambasada tarii sale in…

- Andrew James Noble este noul ambasador al Marii Britanii in Romania. El a fost primit astazi la sediul Ministerului de Externe de catre ministrul Teodor Meleșcanu pentru prezentarea copiilor scrisoriilor de acreditarea, primul pas formal pentru ca emisarul Regatului Unit sa-și inceapa oficial misiunea…