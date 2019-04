Stiri pe aceeasi tema

- Japonia se pregateste pentru intrarea într-o noua era. Împaratul Akihito va renunta la tron într-o ceremonie traditionala. Acesta este prima abdicare în Japonia în ultimele doua secole.

- Imparatul Akihito va renunta marti la Tronul Crizantemei, marcand astfel prima abdicare inregistrata in ultimele doua secole in Japonia. Succesiunea imperiala va insemna totodata inceputul unei noi ere pentru aceasta tara, in care exista cea mai veche monarhie din lume, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.In…

- Al 45-lea presedinte al SUA va ajunge in "Tara soarelui rasare" la inceputul lunii mai, cand se va intalni cu noul imparat al niponilor, Naruhito. Donald Trump va avea onoarea de a fi primul sef de stat care se intalneste cu noul imparat al Japoniei. In aceste zile, la Washinghton este prezent premierul…

- Printul mostenitor Naruhito, care va deveni viitorul imparat al Japoniei pe 1 mai, este cunoscut drept un om serios si studios, care si-a cucerit sotia fosta diplomat, printesa Masako, promitand sa o protejeze.

- Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele…

- Presedintele american, Donald Trump, va fi, in mai, primul lider strain care se va intalni cu noul imparat al Japoniei, Naruhito, a facut cunoscut joi Casa Alba, potrivit AFP. Donald Trump si Prima Doamna, Melania, vor efectua o vizita in Japonia intre 25 si 28 mai, unde vor fi "primii invitati…

- Administrația de la Tokyo îi va lansa președintelui american Donald Trump o invitație pentru o vizita oficiala în Japonia în perioada 25-28 mai, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters.În cadrul vizitei, Donald…

- Hajime Moriyasu, antrenorul Japoniei, este aproape de o dubla istorica daca va castiga Cupa Asiei 2019, trofeul pe care l-a obtinut deja ca jucator, relateaza Reuters. Japonia va infrunta Qatar in finala Cupei Asiei 2019 din Emiratele Arabe Unite, programata vineri la Abu Dhabi. Moriyasu a castigat…