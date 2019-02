Pentru prima oara in istorie doua femei vor calatori in spatiu anul acesta si vor fi doua astronaute ale agentiei spatiale americane NASA, a informat joi una dintre ele, Christina Koch, citata de EFE. 'Am inteles ca noi doua (impreuna cu Anne McClain) avem ca misiune un voiaj spatial. Nu stiu in ce masura a informat oficial despre acest lucru NASA', a declarat Koch, la o conferinta de presa din 'Orasul Stelelor', din afara Moscovei.

Christina Koch a facut acest anunt dupa ce Comisia interdepartamentala a agentiei spatiale ruse Roskosmos a confirmat echipajul care va pleca in spatiu,…