Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Brad Pitt a fost primit cu strigate de bucurie de fanii sai mexicani, la prezentarea noului film al lui Quentin Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood' in Ciudad de Mexico, relateaza marti EFE. Dupa ce a vizitat alte tari precum Rusia sau Italia pentru a…

- Cea de a treia zi a festivalului UNTOLD a adus in taramul magic peste 90.000 de participanti. Pe scena principala a festivalului au urcat Manuel Riva, Mike Perry, Ofenbach, Bastille, Danny Avila amp; Flying Steps, Don Diablo si Fedde Le Grand.Danny Avila a pregatit pentru editia aniversara din acest…

- Trei DJ au susținut, in noaptea de joi spre vineri, pe scena principala a Festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca un show in premiera in Romania, fiind vorba despre 3 Are Legend - Dimitri Vegas&Like Mike și Steve Aoki, care au mixat impreuna, transmite Mediafax.Directorul de comunicare al…

- Proiectia filmului sud-coreean „Parasite”, premiat anul acesta cu Palme d’Or, a fost anulata la un festival din China, scrie news.ro.Lungmetrajul semnat de Bong Joon-ho urma sa fie proiectat duminica, in inchiderea First Film Festival din provincia chineza Qinghai, insa, „din motive tehnice”,…

- Cea mai noua producție in care joaca Dana Rogoz, „Mo”, regizata de soțul actriței, Radu Dragomir, a fost nominalizata la Festivalul de Film de la Sarajevo. Per total, 53 de filme concureaza pentru „Inima Sarajevo”, unul dintre cele mai ravnite premii ale cinematografiei europene. Cea de a 25-a ediție…

- A VIII-a ediție a Festivalului folcloric „Din stejar, stejar rasare", manifestare inscrisa in programul „Zilele orasului Cajvana", a adunat la finalul weekendului trecut, sambata, 13 iulie, respectiv duminica, 14 iulie, in centrul orasului, sute de spectatori. Premiera ...

- Primaria Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație cu ocazia Festivalului de Film Transilvania (TIFF), astfel: - în perioada 3 iunie – 9 iunie 2019, închiderea circulatiei rutiere între orele 21.40 – 23.30, pe str. Napoca, Piata Unirii…

- Celebritațile au notat inca un eveniment in calendarul evenimentelor importante din acest an și au participat la premiera filmului „Oh, Mercy!” ce a avut loc, miercuri, la Festivalul de Film de la Cannes. Nume mari ale industriei de divertisment și cinematografie au calcat pe covorul roșu al celei de…