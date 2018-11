Premieră în UE: Acord privind examinarea investiţiilor străine Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana au ajuns marti la un acord politic privind un cadru al UE pentru examinarea investitiilor straine directe, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Pachetul convenit va garanta ca UE si statele sale membre sunt in masura sa isi protejeze interesele esentiale, constituind in continuare unul dintre cele mai deschise regimuri de investitii din lume. 'Europa trebuie sa isi apere intotdeauna interesele strategice si asta este exact ceea ce acest nou cadru ne va ajuta sa facem. La aceasta ma refer atunci cand spun ca nu suntem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

