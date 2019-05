PREMIERĂ în România - TOȚI deținuții dintr-un penitenciar beneficiază de legea recursului compensatoriu Se intampla in Romania anului 2019. Toți deținuții unui penitenciar beneficiaza de Legea recursului compensatoriu. Declarațiile sunt facute chiar de conducerea unitații de detenție, care susține ca de vina pentru situația ciudata ar fi condițiile din locul in care oamenii iși ispașesc pedeapsa. Citește și: Ipoteza BOMBA a unui medic in cazul Gabrielei Firea: '5 moduri prin care o sarma ajunge in colon: Dorința de a conduce Capitala cu mana de fier' "La 30 de zile de pușcarie facuta, au o reducere de șase zile. Toți deținuții beneficiaza de Legea 169/2017, din cauza condițiilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

