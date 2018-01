Stiri pe aceeasi tema

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in anul 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- Decizie istorica, la Vatican. O romanca din județul Neamț va trece in randul fericiților Bisericii Catolice. Papa Francisc a semnat actul prin care romanca urmeaza sa fie beatificata. Recunoașterea vine la capatul unui proces care a durat 14 ani.

- Papa Francisc a semnat, la sfarșitul saptamanii trecute, un document care deschide calea catre declararea primei femei sfanta din Romania in calendarul catolic. Veronica Antal va fi proclamata „Fericita”, practic va fi beatificata, un pas ce precede canonizarea, in cursul acestui an printr-o mare procesiune.

- Papa Francisc a semnat, la sfarșitul saptamanii trecute, un document care deschide calea catre declararea primei femei sfanta din Romania in calendarul catolic. Veronica Antal va fi proclamata „Fericita”, practic va fi beatificata, un pas ce precede canonizarea, in cursul acestui an printr-o mare procesiune.

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- Papa Francisc a semnat pe 26 ianuarie un decret prin care recunoaște „martiriul Slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, laica, aparținand Ordinului Franciscan Secular, nascuta la 7 decembrie 1935 la Nisiporești (Romania) și ucisa din ura pentru Credința pe 24 august 1958 la Halaucești (Romania)”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa, o artista din Pitești, care a murit la numai 26 de ani din cauza unei boli necruțatoare, a facut marturisiri sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei. Citeste si O noua tragedie in Romania. A murit la 26 de ani. "Sa ai drumul lin,…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Cu aproape doua saptamani inainte de tragedie, iubita lui Sergiu Curca a publicat un mesaj pe Facebook prin care ii ura unei prietene „La mulți ani", insa a menționat și cum viața te supune unor teste. „Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole,…

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- Iși pierduse ambii parinți pe cand avea 23 de ani, intr-un accident pe Valea Oltului. Alte rude n-avea, ca maica-sa nu mai putuse avea alți copii. Ramas al nimanui, s-a gandit ca ar fi pacat de la Dumnezeu sa-și prapadeasca viața nefacand nimic.

- Premiera in Romania. Directia Sanitar Veterinara Suceava a identificat un porc mistret radioactiv in judet, pe un fond de vanatoare care apartine Romsilva. Animalul era contaminat cu izotopi de Cesiu. Oficialii Romsilva presupun ca provin de la dezastrul nuclear de la Cernobil. Autoritatea…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a vorbit cu studentul care a supravietuit macelului din caminul de la Iasi, al carui autor, Aurelian Giosan, a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viata. Casian Harpa a stat in coma mai multe zile dupa ce a fost injunghiat in mod repetat de Giosan si ne-a spus…

- Cantarețul de muzica populara Nelu Balașoiu trece prin clipe cumplite. Abia se mai descurca cu banii, iar rudele au uitat total de el. Nelu Balașoiu a fost și ramane unul dintre numele emblematice ale muzicii populare din Romania. In tinerețe, artistul cucerea publicul cu melodiile sale, dar și cu duetele…

- "In acest moment este stabil, urmeaza sa fie reevaluat", precizeaza sursa citata. Alexandru Arsinel a fost internat de urgenta la Spitalul Universitar din Bucuresti. El a acuzat dureri toracice. Artistul a declarat, la Romania TV, ca le multumeste tuturor celor care i-au fost alaturi in aceste…

- Dansatori celebri implicati intr-un accident mortal in judetul Neamt. Este vorba despre Petrișor Ruge și brazilianul Antonio dos Santos, care s-ar fi aflat intr-un autoturism care a izbit un pieton in localitatea Zanesti, informeaza B1 TV. Barbatul care și-a pierdut viața avea 60 de ani, ar fi fost…

- Marea doamna a muzicii populare romanești Maria Ciobanu a avut un frate geaman. Acesta a murit la varsta de numai cinci ani. Maria Ciobanu, despre care al carei prim soț au ieșit la iveala amanunte șocante , este considerata cea mai mare cantareața de muzica populara din Romania. Maria Ciobanu, care…

- Proclamația Custodelui Coroanei romane, Margareta, catre țara Fiica cea mai mare a Regelui Mihai, Principesa Margareta, care a fost desemnata de tatal ei Custode al Coroanei României, a rostit cu putin timp în urma o proclamatie în care elogiaza personalitatea fostului suveran.…

- Principesa Margareta a afirmat miercuri ca va respecta legamantul regelui și, cu emoție și onoare, cu simț al datoriei, ca buna romanca și Custode al Coroanei, iși va inchina viața și munca națiunii romane și romanilor de pe tot Pamantul. "Chemata a fi urmașa bunului Rege Mihai,…

- Fundatia Principesa Margareta a Romaniei a transmis, miercuri, un mesaj de condoleante, dupa decesul Regelui Mihai, Majestatea Sa fiind unul dintre fondatorii acestei organizatii non-guvernamentale, precizand ca planurile Regelui Mihai vor continua si de acum inainte. "Suntem aici la moartea…

- "Am aflat cu tristețe vestea incetarii din viața a fostului suveran al Romaniei, Mihai I. Viața sa, intr-un secol agitat, plin de violențe și de schimbari dramatice, nu a fost nici simpla, nici ușoara. Și-a facut datoria cu onoare, a luat decizii determinante pentru viitorul țarii, in condiții dintre…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- Imaginați-va un prehominid acum 3.5 milioane de ani. Mic, pipernicit, neajutorat. Se aude un foșnet în ierburi. O fi vântul zice. Și era un pradator care tocmai îi închide șansa de a-și transmite prin urmași genele. Sau e un pradator și fuge... Cu toate ca era vântul.…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat pe pagina de Facebook decesul Directorului General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. A murit CLC Laurentiu Streaja, Director General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. Marile batalii ale vietii…

- Cotidianul ”Libertatea” a demarat astazi, 1 Decembrie, campania ”Centenarul Marii Uniri – Romani de care ne mandrim” . Timp de 365 de zile, pana la 1 decembrie 2018, cititorii sunt invitați – zi de zi -, intr-o calatorie in timp, sa iși aminteasca de oamenii care au marcat destinul Romaniei. Prin…

- Fiul celebrului scriitor Camil Petrescu a incetat din viața. Acesta era baiatul cel mare al renumitului autor. Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu, a incetat din viața . Decesul lui Camil Aurelian Petrescu a fost anuntat, pe Facebook, de Doina Uricariu, fost director…

- Intr-un interviu, Cristina Stamate marturisea ca a suspinat dupa legendarul actor Stefan Banica Senior, informeaza Romania TV. Viata a facut sa ne intalnim si sa jucam in aceleasi spectacole si i-am marturisit lui Stefan. Citeste si Gabriela Firea, mesaj emotionant: Dumnezeu a dorit ca Stela…

- Mihaela Maricela, românca de 29 de ani ținuta ostatica timp de 10 ani ani într-un subsol, în sudul Italiei, fara curent electric, printre soareci si insecte ar fi fost cautata de mama ei, însa autoritațile nu i-ar fi luat în serios reclamațiile. Maria Trofosila,…

- Numarul persoanelor afectate de diabet crește tot mai mult in ultimii ani, atat la nivel național, dar și in Timiș. Lipsa de educație, de informații in general, duce la ignorarea simptomelor care anunța prezența diabetului, iar din acest motiv nu are loc prevenția bolii. Din pacate, boala…

- Fostul international Ionel Ganea a comentat situatia pe care o traverseaza Dinamo, fosta sa echipa, si a precizat ca are informatii ca finantatorul Ionut Negoita nu are ce sa vanda. Ganea pune la indoiala suma de patru milioane de euro ceruta pentru cedarea clubului. "Depinde ce se vinde.…

- A fi antreprenor in Romania e a naibii de complicat. Pe de-o parte, nu poți sa dormi nopțile de frica toanelor celor care au pixul in mana. Oare ce-or mai inventa daca n-au de unde sa mai acopere pomenile de la buget? Oare ce-au mai anunțat la TV, cu vocea gatuita de emoție, oameni care pretind ca ințeleg…

- Un studiu publicat in 2011 in Marea Britanie a scos la iveala ca un numar important de nou-nascuti (prematuri sau nascuti la termen) au inregistrat dezechilibre semnificative ale saturatiei oxigenului in sange dupa ce au stat intr-un scaunel auto tip scoica timp de 20 minute. Din pacate in…

- Cei doi pietoni traversau strada regulamentar, pe Bulevardul Brancoveanu, cand au fost loviti de soferul care se afla in urmarirea masinii cu care se ciocnise. Incidentul s-a petrecut chiar sub ochii tatalui care era la un metru distanta de cei doi. Din primele cercetari soferul nu consumase…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, povestea lui Razvan Nechita, un tanar din Bicaz, judetul Neamt, care are nevoie, urgent, de 20.000 de euro pentru a suferi o interventie chirurgicala, la spate, in Austria, care sa-l ajute in procesul de recuperare. A

- Mirabela Dauer spune totul despre relația cu Raoul, in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, dar și despre viața ei sentimentala. Artista a fost intotdeauna o persoana discreta. Interpreta unor slagare nemuritoare si una dintre cele mai impresionante si iubite voci din Romania, Mirabela Dauer a avut…

- Kinga Sebestyen, celebra antrenoare de fitness care a facut cunoscut fenomenul de Kangoo Jumps in Romania, a primit cea mai mare provocare. Un barbat de 200 de kilograme vrea sa slabeasca cu ajutorul programului ei, Fat Burning. Provocarea este cu atat mai mare cu cat barbatul este in varsta de 24 de…