Premieră în România! Primăria Sectorului 4 construiește cel mai mare spital de stomatologie S-a dat startul construcției celui mai mare spital universitar de stomatologie din Romania! Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a semnat ordinul de incepere al lucrarilor la primul spital cu profil de medicina dentara, construit in Romania, in ultimii 30 de ani. Locuitorii sectorului 4 vor avea avea la dispoziție incepand de anul viitor, potrivit primarului sectorului 4, Daniel Baluța, un spital cu profil de medicina dentara. Adulții și copiii, care sufera din cauza afecțiunilor dentare vor beneficia in regim de urgența, de consultații, radiografii și tratamente stomatologice, gratuite. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

