Premieră în România: prima pistă olimpică de schi intră în linie dreaptă Primaria orașului Borșa, județul Maramureș, a primit o finanțare de peste 20 de milioane de euro de la Ministerul Turismului pentru construirea unei telegondole și a unei piste olimpice de schi, care va fi prima de acest fel din Romania, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Maramureș transmis, sambata, lucrarile ar putea incepe imediat dupa semnarea contractului de catre ministrul Turismului și ar dura un an. „Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, se angajeaza ca, intr-un an de zile, lucrarile sa fie și finalizate, mai ales ca are din partea Ministerului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

