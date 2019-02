Premiera in Romania. Invatamant dual in domeniul aerospatial, din anul scolar 2019-2020 Astfel, incepand cu anul scolar 2019-2020, elevii care au finalizat clasa a VIII-a si opteaza pentru un domeniu tehnic vor putea candida pentru unul dintre cele 14 locuri disponibile in domeniul de pregatire mecanic, calificarea profesionala "lacatus constructii structuri aeronave". Pe parcursul celor 3 ani de studii elevii vor primi burse lunare, iar pregatirea alaturi de specialisti cu experienta ii va ajuta sa acumuleze cunostintele teoretice si practice care sa le faciliteze obtinerea unui loc de munca, cu un venit imediat dupa absolvire. Formarea elevilor, ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea structurii anului scolar 2019 - 2020 a fost decisa, joi, in sedinta Comisiei de Dialog Social, a declarat pentru Portal Invatamant Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti – Invatamant preunivesitar, Iulian Cristache. "Urmatorul an scolar va incepe pe 9 septembrie si se…

- Ministerul Educației Naționale a dat un ordin de ministru prin care vineri se suspenda cursurile in toate unitațile de invațamant preuniversitar din Romania. Fiecare unitate de invațamant va stabili cum se vor recupera acele cursuri. Așadar, elevii au doua zile ...

- Doi din trei elevi considera ca noile meserii ale viitorului vin din domeniile roboticii, inteligenței artificiale, calculatoarelor și imprimarii 3D, arata un sondaj realizat in 2018, in cadrul proiectului ”Ghidul Meseriilor Viitorului”.Cercetarea a fost facuta prin sondarea a peste 1300 de elevi, parinți…

- Elevii au intrat in noul an școlar 2018-2019, iar una dintre marile dileme o reprezinta ce se va intampla cu alocația copiilor: se va mai mari suma, și daca da, cu cat și, mai ales, de cand? Pentru ca elevii sa beneficieze de alocații marite, opoziția a depus un proiect ce vizeaza toți copiii din Romania…

- Aproape doua treimi dintre elevii de clasele a XI-a si a XII-a din Romania si-ar alege, dupa finalizarea studiilor, un loc de munca in IT (32%) sau medicina (31%), arata rezultatele unui sondaj de opinie, realizat de INACO - Initiativa pentru Competitivitate, in cadrul proiectului 'Ghidul Meseriilor…

- Aproape doua treimi dintre elevii de clasele a XI-a si a XII-a din Romania si-ar alege, dupa finalizarea studiilor, un loc de munca in IT (32%) sau medicina (31%), arata rezultatele unui sondaj de opinie, realizat de INACO - Initiativa pentru Competitivitate, in cadrul proiectului 'Ghidul Meseriilor…

- Cele trei grupuri majore de cauze ale abandonului școlar din România sunt pedagogice, financiare și personale, potrivit raportului de fundamentare al programului &"Școala dupa Școala&", publicat de Secretariatul General al Guvernului.