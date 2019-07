Stiri pe aceeasi tema

- UNIQA Asigurari face un pas important in reducerea timpului de solutionare a daunelor si lanseaza in premiera in Romania un asistent digital care simplifica si optimizeaza procesul de notificare a daunelor. Asistentul digital ANA ofera cea mai rapida si simpla solutie de notificare a daunelor…

- Asistentul digital ANA, serviciu prin care procesele de rezolvare a daunelor de sub 500 de euro vor fi simplificate si optimizate, a fost prezentat, in premiera, in Romania, de catre Uniqa Asigurari. Potrivit oficialilor companiei, noul serviciu inovator va putea solutiona daunele usoare in maximum…

- Potrivit oficialilor companiei, noul serviciu inovator va putea solutiona daunele usoare in maximum 30 de minute, fara ca persoana care reclama un incident sa mai mearga fizic la sediul asiguratorului. Asistentul digital ANA este, momentan, disponibil pentru clientii care au incheiata o…

- Uniqa Asigurari organizeaza, miercuri, conferinta de lansare a unui serviciu digital unic pentru companiile de asigurari din Romania. Potrivit organizatorilor, la evenimentul ce va avea loc incinta unui mall din Bucuresti vor participa Franz Weiler, CEO Uniqa Asigurari, Iuliana Rusei, membru Directorat…

- Cele doua companii ofera clienților BT o soluție de social banking pentru a trimite si primi bani, respectiv pentru a verifica banii din cont folosind butonul BT Pay din tastatura telefonului. Clienții care au smartphone cu Android vor avea tastatura BT Pay, iar cei cu iPhone, extensia BT Pay.…

- Un produs disponibil acum in toata reteaua de magazine Mega Image si Shop&Go Produsul inovator Mobil Nelimitat, de la Telekom Romania, le permite clienților sa se aboneze, in medie, in mai puțin de 5 minute, printr-o experiența complet digitala, cu pași ușor de parcurs. Acesta poate fi achizitionat…

- Clientii bancilor din Romania, partenere Apple Pay, au luat cu asalt portofelul digital devenit activ astazi. Pana in acest moment, Banca Transilvania si ING Bank au oferit informatii despre numarul clientilor inrolati.

- Asistentul virtual raspunde la numerele de telefon: 0800.800.366 si 0800.800.900, apelurile fiind gratuite; Clientii E.ON pot obtine simplu sirapid informatii despre factura si pot transmite indexul contorului de gaz/electricitate fara a fi nevoie de interactiunea cu un agent; Ti s-a intamplat vreodata…