Profesii PwC Romania isi extinde echipa cu un nou Partener in practica de consultanta in afaceri si management Autor: Cristina Bellu astazi, 11:20 PwC Romania anunta extinderea echipei de consultanta specializata in tehnologie si transformare digitala prin recrutarea lui…

Companii Firma romaneasca Office Barista preia Waterpure Office Systems si devine unul dintre cei mai mari integratori de solutii de apa, cafea si ceai pentru birouri Autor: Roxana Rosu astazi, 11:17 Office Barista, unul dintre principalii jucatori…

Companii Nadia Badea, Partener Clifford Chance Badea: Avem in derulare o serie de mandate de M&A si Real Estate care speram sa fie finalizate in prima parte a anului viitor Autor: Roxana Rosu astazi, 11:06 Clifford Chance Badea, biroul local al firmei…

Companii Romanii au cheltuit cu 6,4% mai multi bani pe bunurile de larg consum in acest an; hipermarketurile raman cel mai popular loc de cumparaturi, dar pierd teren in fata supermarketurilor si a magazinelor discount Autor: Roxana Rosu astazi, 10:08

Eveniment Un nou executiv de top este arestat: Directorul financiar al Huawei a fost arestat in Canada Autor: Bianca Pavaluca astazi, 03:00 Motivul arestului este incalcarea sanctiunilor impuse de Statele Unite, a transmis o sursa familiara situatiei. Meng Wanzhou,…

Eveniment Patronii de restuarante cer guvernului sa reglementeze bacsisul: Ar fi un avantaj pentru toata lumea Autor: Razvan Botea astazi, 00:07 In orasele mari din Romania, 48% din veniturile unui restaurant se realizeaza prin plati electronice, iar in acest moment nu…

Burse - Fonduri mutuale Investitorii sunt in alerta: valurile de contagiune externe nu au lovit frontal si decisiv pana acum Bursa de la Bucuresti. Ce urmeaza? Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:07 Bursa de la Bucuresti a rezistat bine pana acum volatilitatii tot mai accentuate…

Auto Austrian Airlines: Transportam anual 400.000 de pasageri de pe trei aeroporturi din Romania Autor: Cristina Rosca astazi, 00:06 Piata locala contribuie cu peste 3% la numarul total de pasageri transportati de compania aeriana Austrian Airlines. Compania aeriana…