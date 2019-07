Stiri pe aceeasi tema

- Ea a obtinut sufragiile a circa 63% dintre membrii partidului, invingandu-l pe rivalul sau Ed Davey, 53 de ani, care a fost ministrul pentru energie si clima in guvernul de coalitie cu premierul conservator David Cameron (2010-2015). In varsta de 39 de ani si nascuta la Glasgow, Jo Swinson…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru succesiunea Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, in cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, informeaza dpa si Reuters. Anuntul a fost facut luni seara de grupul…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti numirea unei foste ambasadoare si femeie de afaceri din Arizona, Barbara Barrett, la conducerea US Air Force, relateaza AFP. Daca aceasta candidatura va fi confirmata de Congres, Barbara Barrett, 68 de ani ii va urma unei alte femei,…

- Coordonatorul Parlamentul European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, s-a alaturat vineri liberal-democratilor din Marea Britanie in campania electorala pentru alegerile europene, spunand ca ei ofera "o alternativa la nationalism", relateaza Press Association. Verhofstadt a fost alaturi de…

- O deputata britanica și-a pierdut locul în Camera Comunelor, în urma unei petiții pentru demiterea sa, o premiera care a determinat partidul laburist sa propuna joi un nou scrutin, scrie AFP.Fiona Onasanya a fost condamnata în ianuarie pentru obstrucționarea justiției, dupa…