- Actorul american Brad Pitt a fost primit cu strigate de bucurie de fanii sai mexicani, la prezentarea noului film al lui Quentin Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood' in Ciudad de Mexico, relateaza marti EFE.

- Indivizi inarmați au furat sute de monede comemorative din aur, in valoare de peste 2 milioane de dolari, dintr-un sediu din Ciudad de Mexico al Casa de Moneda, monetaria naționala a Mexicului, a anunțat poliția, potrivit postului BBC News. Jaful amintește de celebrul serial Casa de Papel, acolo…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, cu 20 de Grand Slam-uri in palmares, va juca un meci demonstrativ pe 23 noiembrie la Ciudad de Mexico, impotriva unui rival care nu a fost inca ales, relateaza EFE.

- Popocatepetl, unul dintre cei mai cunoscuți vulcani din lume care se afla apropierea capitalei Ciudad de Mexico, a inceput sa arunce gaze si fragmente de roci incinse. Vulcanul a erupt de trei ori in ultimele 24 de ore. Materialul vulcanic a fost expulzat in aer pana la o altitudine de cațiva kilometri,…

- In cursul negocierilor de saptamana trecuta cu Washingtonul, a indicat ministrul, Mexicul a refuzat ca migrantii prezenti pe teritoriul mexican si care doresc sa solicite azil in Statele Unite sa o faca in Mexic. Reprezentantii Mexicului au acceptat totusi sa reexamineze aceasta problema in termen…

- Un japonez in varsta de 42 de ani, care ingerase 246 de pliculete cu cocaina, a decedat la bordul unui avion pe ruta Mexic-Japonia, au informat autoritatile mexicane, citate de AFP. Potrivit unui comunicat al procuraturii din statul mexican Sonora (nord-vest) data publicitatii duminica, barbatul se…

- Potrivit unui comunicat al procuraturii din statul mexican Sonora (nord-vest) data publicitatii duminica, barbatul se imbarcase la Bogota, schimbase avionul la Ciudad de Mexico, avand drept destinatie finala orasul Narita, din centrul Japoniei.Avionul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta…