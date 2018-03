Premiera in industria auto: toate modelele noi lansate dupa 31 martie vor suna automat la 112 in caz de accident

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, A®n urmAƒ cu puE›in timp, A®n faE›a fabricii de oE›et din municipiu. Din cauza neatenE›iei, un bAƒrbat E™i-a fAƒcut praf maE™ina E™i s-a ales cu rAƒni minore.

- Constructorii auto vor implementa in versiunile standard ale tuturor modelelor actualizate din gama un dispozitiv care va permite apelarea automata a serviciilor de urgența in cazul producerii unui accident, pentru ca salvarea sa ajunga mai repede la fața locului.

- In momentul transmiterii acestei stiri, femeia se afla in curs de investigatii in UPU. „Pacienta policontuzionata prin cadere de la aproximativ trei metri. Femeia a cazut de pe casa, dupa ce s-a urcat sa dea zapada", a aratat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. In aceeasi garda, in UPU a…

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj care a urcat baut la volan si a comis un accident, nu mai are dreptul sa conduca, cu exceptia autospecialelor de serviciu. MAi exact o...

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj - care a urcat baut la volan si a comis un accident - nu mai are dreptul sa conduca, atentie, cu exceptia. autospecialelor de serviciu.

- A inceput editia din 2018 a Salonului Auto International de la New York si o prima masina prezentata in premiera mondiala este noua generatie a modelului care a stat la baza crearii segmentului de SUV-uri compacte – Toyota RAV4.

- Forțele Arabiei Saudita susțin ca au reușit duminica sa intercepteze șapte rachete balistice lansate din Yemen de catre rebelii houthi. Interceptarile au fost facute cu rachete Patriot, iar presa internaționala scrie ca atacul s-a soldat cu moartea unei persoane, dar și cu fragmente din rachete cazute…

- Sambata a demarat o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB). Dincolo de preferințele fiecaruia in materie de design, performanțe sau echipamente, cateva modele s-au evidențiat prin detalii concrete.

- Opera Brașov prezinta sambata, 24 martie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, spectacolul „Il Trittico” de G. Puccini. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare (Opera Naționala București), iar scenografia și costumele sunt create de Rodica Garștea. Iși da concursul Orchestra Operei…

- Industria ospitalitatii trece prin schimbari semnificative, iar acest lucru se vede cel mai bine in felul in care se transforma piata restaurantelor. Gusturile clientilor evolueaza, se rafineaza, iar noile tendinte arata exact acest lucru. Studiile arata ca oamenii ies la restaurant nu doar pentru…

- Sorina este prima vaca din Romania care a produs 100.000 de litri de lapte, la ferma Agroserv Mariuta din judetul Ialomita, exploatatia agricola a fermierului Nicusor Serban, productia fiind de zece ori mai mare decit a unei vaci obisnuite, informeaza agrointel.ro.

- Consiliul FIFA a validat, vineri, la Bogota, folosirea asistentei video pentru arbitraj (VAR) la Cupa Mondiala din Rusia, competitie care se va desfasura in perioada 14 iunie – 15 iulie. “Vom avea primul turneu final al CM cu VAR. S-a aprobat, s-a decis. Suntem multumiti de aceasta decizie”, a declarat…

- Renault Zoe Z.E. a primit un nou motor electric cu ocazia Salonului Auto de la Geneva 2018, denumit R110, care face ca masina sa fie mai eficienta si mai economica. Astfel, Renault se pregateste pentru trecerea la standardele WLTP pentru masurarea consumului autovehiculelor, care va intra in vigoare…

- Premiera in justitie. Un barbat, care a provocat un accident rutier soldat cu doua decese, a fost condamnat pentru omor calificat. Pana acum, condamnarile erau pentru ucidere din culpa. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani și 8 luni de inchisoare cu executare.

- Premiera la Iași. Un barbat acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu doi morți a fost condamnat pentru omor calificat și nu pentru ucidere din culpa, cum trateaza, de regula, justiția romana cazurile de acest fel. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani…

- Simona Halep, locul I WTA, a invis-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

- Conform calculelor facute dupa consultarea prețurilor de pe piața vasluiana, organizarea unei nunți poate sa-i coste pe miri și pe familiile acestora de la echivalentul unui autoturism și pana la valoarea unui apartament. In continuare, va prezentam prețurile minime și maxime pentru fiecare serviciu…

- Te intrebi cum era pe vremea dinozaurilor? Vrei sa calci pe Pamantul de acum 180 de milioane de ani? E simplu! Trebuie doar sa fii in București și sa cobori la stația de metrou Politehnica. Daca ai facut-o deja, probabil ai remarcat marmura cu tot felul de forme ciudate de pe peron. Modelele nu sunt…

- Dinamo Chisinau a cucerit in premiera Cupa Moldovei la futsal. Formatia din capitala si-a adjudecat trofeul dupa ce a reușit si invinga intr-o finala dramatica gruparea Classic Chisinau, campioana nationala en-titre, cu scorul de 2-1.

- Postul de televiziune american NBC a fost dat în judecata pentru ucidere din culpa.Televiziunea a fost trimisa în judecata defamilia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant în apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's…

- Mai mulți specialiști din domeniul IT au venit la hotel Continental pentru a dezbate situația actuala de pe piața de specialitate și despre modul in care iși pot proteja activitatea, dar și rezultatele acesteia. PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara a oferit un cadru de lucru…

- Zi istorica la Phenian; liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu o delegație din Coreea de Sud. Este primul dialog fața in fața, pe care il are Kim Jong Un cu oficiali sud-coreeni.

- O noua premiera teatrala, „Sub Apa", va putea fi urmarita maine, dar și duminica, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava.Spectacolul realizat dupa un text de Ella Carmen Greenhill, in care acțiunea se petrece in viitor, in anul 2051, este o ...

- Actualizare PUG pentru 7 comune din Cluj Președintele Consiliului Județean a semnat certificatele de urbanism necesare in vederea demararii procedurii de reactualizare a Planurilor Urbaniste Generale (P.U.G.) și a Regulamentelor locale de urbanism (R.L.U.) pentru un numar de șapte comune clujene: Cițcau,…

- Patronatele din turism si asociatiile profesionale cer la unison promovarea Romaniei, educarea fortei de munca si imbunatatirea parteneriatului public-privat, masuri care ar putea rezolva problemele urgente ale industriei ospitalitatii. 0 0 0 0 0 0

- Noile televizoare Philips Android TV 2018 vor dispune de serviciul Google Assistant și interfața de utilizator Saphi TV, dezvoltata de Philips pentru modelele entry-level. Interacțiunea utilizatorului cu televizorul Philips Android TV va deveni mai constructiva din momentul lansarii Google…

- Expozitia GastroPan implineste anul acesta 10 ani si, la aceasta editie aniversara, va avea o zi dedicata noutatilor din industria cafelei si inghetatei, precizeaza organizatorii intr-un comunicat remis AGERPRES. "Editia aniversara GastroPan isi asteapta partenerii la Targu Mures, in perioada 19-22…

- Liderul pieței de materiale termoizolante, AdePlast, a depașit anul trecut pragul de 92 milioane de euro, o cifra de afaceri in creștere cu 20 de procente fața de rezultatul din 2017. „A fost o evoluție buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am propus o creștere de doua cifre, dar…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae și secretarul general-adjunct al PSD Codrin Ștefanescu cer restructurarea Direcției Naționale Anticorupție și demiterea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dupa acuzațiile lansate duminica seara de fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga și fostul deputat PSD Vlad Cosma. Și președintele…

- Racheta Falcon Heavy, lansata ieri de compania aerospațiala SpaceX a lui Elon Musk, are in acest moment cea mai mare capacitate de incarcare: poate scoate pe orbita joasa a Pamantului 64 de tone de marfa, pe Marte – 17 tone, pe Pluton – 3,5 tone. Inainte de lansarea Falcon Heavy, cea mai puternica racheta…

- Grafenul a fost supus conditiilor de dincolo de granita gravitatiei normale dupa ce a fost la bordul unui avion intr-un zbor parabolic, unde aparatul alterneaza urcatul si coborarea intr-un ritm regulat pentru a simula microgravitatia in intervale...

- Manechinii anilor 80! Cum aratau si cat castigau atunci! Inainte de Revolutia din 1989 tendintele de moda in Romania erau date, in mare parte, de Casa de Moda Venus si de creatoarea Zina Dumitrescu. Modelele de la acea vreme aveau carte de munca si erau persoane admirate, dar si privilegiate in cercuri…

- Recent, agentia spatiala japoneza JAXA a lansat in spatiu cea mai mica racheta care are menirea de a plasa pe orbita un satelit. Lansarea hardware-ului de dimensiuni cat mai mic reprezinta o alternativa la abordarea companiei SpaceX, care...

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Italia, discuta cu o serie de producatori auto, inclusiv Fiat Chrysler Automobiles (FCA), in incercarea de a beneficia de pe urma boom-ului autovehiculelor electrice prin intermediul tehnologiilor sale de reincarcare, transmite Reuters.

- In locul sau va veni Gabriel Cernica, potrivit surselor ZF. Cernica este in prezent technology Commercial director la IMS Health, o companie din acelasi grup. El va prelua functia de director general de la 1 aprilie, arata sursele citate. Gabriel Cernica lucreaza in cadrul Cegedim din 2007, ocupand…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata, la data de 8 ianuarie, pe raza localitatii Popricani, Romania. Un cetatean din Republica Moldova, soferul unui autoturism marca Dacia Logan MCV a pierdut controlul volanului si a acrosat un copac. In urma impactului, un pasager din masina a suferit rani…

- Romania a ajuns, in premiera istorica, sa fie importator net de lemn, dupa ce anul 2017 a adus schimbari legislative importante și creșterile agresive ale prețurilor lemnului care au zguduit sectorul forestier. Daca pentru Regia Naționala a Padurilor aceasta este o veste buna, producatorii de mobila…

- BULETIN INFORMATIV privind evenimente si activitati din perioada 5 - 7 ianuarie (...) * Indisciplina in trafic sanctionata de politisti/ Aproape 400 de sanctiuni contraventionale si 34 permise de conducere retinute La acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera…

- Un șofer de 23 de ani a pierdut controlul volanlui, iar mașina pe care o conducea a intrat intr-un stalp din beton și un gard de pe marginea drumului. In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje SMURD, o autospeciala cu modul de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intr o curba periculoasa din apropiere de localitatea Cataloi, judetul Tulcea. Din primele informatii in evenimentul rutier a afost implicat un autoturism BMW care s a rasturnat de pe un pod. Potrivit Serviciului de Ambulanta Tulcea nu au fost persoane…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Procesoarele Intel si nu numai se afla in centrul uneia dintre cele mai mari probleme de securitate care vizeaza partea hardware a computerelor si dispozitivelor mobile lansate din 1995 pana in prezent.

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in comuna Maneciu, sat Maneciu Pamanteni. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de pompieri si…

- Un nou accident rutier s-a produs astazi, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit…

- Revelion însângerta la Suceava. O persoana a decedat și alte doua au fost ranite într-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina în care se aflau s-a rasturnat, a informat purtatorul de

- Accident rutier mortal vineri dimineața pe DN2B – Șoseaua Spatarului. Din datele oferite de poliție, o persoana a decedat și alte trei au fost ranite ușor in urma unei coliziuni intre doua autoturisme, pe fondul unei depașiri neregulamentare. O mașina care venea dinspre Buzau ar fi efectuat o depașire…