Premiera in Germania: Procesul colectiv impotriva Volkswagen, declarat admisibil. Aproape 470.000 de soferi implicati

Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Germania a declarat luni drept admisibil un proces colectiv, in care sunt implicați sute de mii de șoferi, care cer compensații de la compania auto Volkswagen in legatura manipularea emisiilor poluante, informeaza agenția Dpa, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu il…

- 13.000 de pasageri francezi sunt, in prezent, blocati peste hotare, dupa ce compania aeriana franceza Aigle Azur a intrat in faliment saptamana trecuta si a anulat toate zborurile. Majoritatea pasagerilor - 11.000 - este blocata in Algeria, potrivit secretarului de stat pentru Transporturi,…

- Google a anuntat ca a dezactivat 210 canale de YouTube care coordonau o campanie de propaganda privind protestele din Hong Kong. Compania a dezactivat grupul de canale care actionau "intr-o campanie coordonata de influentare". Anuntul a fost facut la trei zile dupa ce Facebook si Twitter au…

- Numarul locuitorilor Germaniei cu origini straine a atins un nou record in 2018, potrivit rezultatelor unui microrecensamant, publicate miercuri de Biroul Federal de Statistica, informeaza dpa. Ancheta demografica a aratat ca unul din patru locuitori ai Germaniei, adica 20,8 milioane de persoane,…

- Parlamentarii italieni au votat, joi, cresterea pana la 1 milion de euro a cuantumului amenzilor pentru organizatiile caritabile de salvare a migrantilor care patrund fara autorizatie in porturile Italiei. Cu 322 de voturi pentru si 90 impotriva, camera inferioara a Parlamentului a aprobat…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, conditionat, achizitia de catre Vodafone a afacerilor prin cablu ale Liberty Global in Romania, Cehia, Germania si Ungaria. In Romania si Ungaria, Comisia Europeana nu a identificat probleme legate de un impact asupra concurentei, potrivit unui comunicat al…

- Drone de tipul MQ-9 Reaper, impreuna cu personalul si echipamentele aferente, au fost relocate temporar de la baza aeriana poloneza Miroslawiec la baza aeriana de la Campia Turzii, dronele urmand sa ramana la baza din Romania pe perioada refacerii pistei bazei de la Miroslawiec, a anuntat joi Comandamentul…